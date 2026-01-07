我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A生家長秀出文字對話內容，郭姓導師與要求家長打1999「維護教育公義」。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.07）

▲人本公布校方與老師面對此事的處理流程。（圖／人本教育基金會提供，2026.01.07）

台中市潭子區某國小一名6年級導師，遭控長期公開羞辱特定學生，並運用多數暴力，讓其他孩子不敢接近、形成社交孤立，還用胖子、烏龜、腦袋有土石流等詞彙形容學生，被暫時調離導師職務後，又請其他家長打1999、向教育局投訴、校門口舉牌抗議，一周後如願復職。人本基金會指控校方處理不當，教育局表示，校方教評會程序有瑕疵，已要求重開教評會，若行為屬實務必嚴懲，以維護學生受教權。人本基金會中部辦公室與民進黨台中市議員王立任、張家銨今（7）日在記者會中指出，潭子區一所國小的高年級導師情緒控管不佳，長期對特定學生施以嚴重言語暴力，包括罵「沒帶腦袋來學校」、「裡面有土石流」，或將學生比喻為「烏龜」、「胖子」，若收作業時數量有誤，往往還沒核對就先針對個案A生開罵，不僅要其他同學公審他「這樣對不對」？還指派另兩名學生進行監督、負連帶責任。A生爸媽說，孩子升上5年級後，接手班級的導師就說要做特教鑑定，鑑定後沒有問題，卻開始以貶抑人格、甚至大吼的言語持續指責學生，還反覆要求全班表態支持她，家長於5年級下學期蒐證檢舉，經校方協調簽下和解書，老師承諾不再於班級社群發表影射A生或家長的言論。然而升上六年級後，老師的情緒失控與公開羞辱行為不減反增。家長去年底向人本基金會求援，人本與校方聯繫後，校方啟動調查程序，期間發生學生書包被翻、老師向其他家長訴苦，指「全班同學都很無奈」，要求家長打1999或教育局反映以「維護教育公義」，當學校在調查期間將她與中年級導師互調，班上其他家長於12月29日發揮群體力量，到校門舉牌抗議聲援老師，4天後老師從中年級調回原班級，卻從言語霸凌改為冷暴力，從早自習到午休時間都關閉門窗緊拉窗簾，A生打電話給媽媽說非常害怕，媽媽趕快到校接他回家。家長指出，老師對班上學生說說「是你們縱容他，才會作業沒交」，導致要好的朋友對他社交排擠、多數學生不敢和他講話，孩子長期被差別對待，在家常不由自主地哭，若換成別的代課老師，放學回來就有笑容。彰師大助理教授魏培軒指出，學校、家長、教師三方必須合作，才能合理保障受教環境，若老師和多數家長站在一起，把課堂塑造成敵對的環境，就會對特定孩子造成嚴重的身心影響，一生把攻擊、排擠視為正常。人本教育基金會主任曾芳苑要求，校方應立即停聘該老師、將調查報告交給家長、該班全部學生接受輔導，社會局也應啟動社政調查，了解是否違反《兒少法》。中市府教育局表示，校方去年12月26日及29日召開的教評會程序有瑕疵，教育局已要求重啟程序，今天將再召開教評會，決定老師是否停聘靜候調查，市府把維護學生受教權益放在第一位，嚴禁教師有任何不當管教行為，將要求校方在調查期間調整相應措施，包含採取「行政人員全程入班觀課」及「定時巡堂」紀錄等。