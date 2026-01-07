台灣時尚網紅莫莉（Molly Chiang）今（7）日遭爆疑職場霸凌導致前助理輕生，她過往的爭議事件也被網友挖出，除了曾在公開場合突然拉IU的手，她也曾在節目《大學生了沒》分享自己求學時的故事。莫莉表示她曾號召全班公X不喜歡的同學，還拿沙子砸在插隊的小孩頭上，疑似校園霸凌的舉動讓網友痛批：「這種行為真的母湯，居然還可以嬉皮笑臉在節目上說出來」。
莫莉黑歷史曝光！笑曝校園霸凌細節
莫莉過去是《大學生了沒》班底，後來轉戰時尚圈，2010年時她在節目上以「壞女孩婷婷」的稱號亮相，面對鏡頭毫不避諱地分享自己的「豐功偉業」。莫莉在節目上笑談：「我小學的時候就是那種，譬如說我不喜歡這個人，我就會召集全班公X他！」她甚至提到曾因小孩插隊，就抓了一把沙：「然後往他（指小孩）頭上砸下去！」
莫莉不知反省？訕笑語氣被網友罵翻
莫莉當時語氣一派輕鬆，絲毫不覺得這種惡行有什麼問題，主持人陶晶瑩則趕忙緩頰：「這後面半段就有一點恐怖了！」，節目後製也打上「不良示範，請勿模仿」的警語，但這段言論還是遭到網友公審，認為莫莉的舉動根本就是校園霸凌。
Dcard網友紛紛留言痛批莫莉，「主持人幫她緩頰，她還不自知，有夠噁心」、「她感覺很得意耶。莫寶們不要說人都有小時候、不懂事，大部分人小時候都不會這樣欸」、「不喜歡的人就帶頭要全班一起公X人家，對這種霸凌事件還能臉不紅氣不喘笑著講這麼大聲，真的沒救了」、「霸凌者回想的時候都會覺得這是一段有趣的往事，都沒有想到是受害者一輩子的陰影」。
莫莉疑害前助理輕生 職場不公待遇遭曝光
今日莫莉則遭爆料疑似害死前助理，據《鏡週刊》報導，莫莉去年底赴米蘭時裝週期間，遭遇近百萬元的包車詐騙事件，據知情人士透露，莫莉團隊在詐騙案後，疑似將責任全數推給前助理，不僅私下要求簽署高額違約金的保密條款，經紀人Henry更搶先在社群發布聲明，指控助理存在疏失，並影射其與公司有財務爭議。
此舉隨即點燃網路獵巫，導致前助理遭肉搜辱罵，並被貼上「翻版蘿拉」等標籤，在職場高壓與數位霸凌的雙重夾擊下，該助理身心崩潰，最終於上月底不幸輕生，甚至傳出家屬在治喪期間仍遭網友騷擾，引發外界對網暴文化的強烈譴責。
這起悲劇也意外扯出莫莉疑似長期要求助理「24小時待命」及代墊高額費用等職場剝削疑慮。原本光鮮亮麗的時尚網紅形象，如今因請款流程不透明與對待下屬的爭議手段而跌落神壇，不僅重創個人信譽，更引發社會對網紅經紀制度與勞動環境的集體審視。《NOWNEWS今日新聞》已傳訊詢問莫莉及其經紀人事件真相，但至截稿前尚未獲得回應。
影片來源：YouTube
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
