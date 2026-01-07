樂高在今年美國消費性電子展CES 2026 發表了LEGO SMART Play系列，在積木上加入了SMART 標籤，能透過感應觸發燈光音效，大幅增加可玩性。樂高高層指出，這是自1978年以來，將近50年，樂高系統遊戲領域最重大的變革之一，預計今年3月上市，首波會推出的三款《星際大戰》系列套裝，售價69.99 美元，約2275元台幣。
長年以來，樂高堅守不通電、不發聲的核心理念，主打想像力與動手能力，但在平板、遊戲與AR世代成長的環境下，孩子的遊玩習慣早已不同。樂高集團首席產品與行銷長Julia Goldin，和樂高集團高級副總裁兼創意遊戲實驗室負責人Tom Donaldson在CES 2026展示了全新LEGO SMART Play系列。配置全新SMART標籤，讓傳統積木透過感應觸發燈光、音效與數位內容連動，顛覆玩家對樂高的既定印象，也被外界視為品牌全面邁向實體和數位融合的重要里程碑。
SMART Play系列讓積木活起來
這次發表的LEGO SMART Play打破了實體玩具與數位科技的界線，核心技術在於一顆尺寸比標準積木還小的「樂高智慧積木」（LEGO Smart Brick），裡面藏有客製化晶片、加速度計、光感應器、聲音感測器以及微型揚聲器。官方強調，這項擁有超過20項世界首創專利的技術，能讓積木作品栩栩如生。
透過與「智慧標籤」及「智慧人偶」的搭配，玩家在拼搭時無須透過手機或平板螢幕，積木本身就能即時互動。例如，當移動飛船時，積木會感應動作並發出引擎聲；進行戰鬥場景時，則會有雷射槍的音效與燈光反應。讓同一組積木持續有新鮮感，延長產品生命週期。為了打響這項革命性產品的第一炮，樂高攜手迪士尼與盧卡斯影業，宣布首批支援 SMART Play的套裝將是經典的《星際大戰》系列，讓粉絲能重現遙遠銀河系的史詩戰役，最快今年3月就會上市。
資料來源：LEGO、CES 2026
