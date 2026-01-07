我是廣告 請繼續往下閱讀

曾被視為亞洲大麻產業先行者的泰國，如今政策方向明顯收緊。隨著政府全面重塑管理框架，大麻不再被視為自由流通商品，而是回歸高度管制的醫療用途，在2025年短短一年內即引發大規模關店潮，街頭景象與過往形成強烈對比。泰國公共衛生部於1月5日證實，內閣已通過新版大麻管理法規，自2025年起正式實施。新制度明定，大麻僅能在醫療用途下使用，須由醫師開立處方，民眾才能合法取得。政策轉向後，已有超過7,000家大麻商店因無法符合新規而停業。根據《The Thaiger》報導，公共衛生部長帕塔納．蓬帕表示，新頒布的部長級法規已全面取代2016年上路、被認為過於寬鬆的舊制。新法將大麻列為「受管制草藥」，從研究、加工、販售到出口皆納入嚴格規範，政策核心在於降低濫用風險，同時減少對社區與公共健康的衝擊。在新制度下，僅限特定單位可販售大麻，包括醫療機構、藥局、草藥專賣店及傳統療法場所，且必須配合醫師處方與合格人員調配。官方強調，泰國目前醫療人力與制度配套充足，不會影響真正有需求的病患用藥權益。數據顯示，新制對產業結構造成明顯衝擊。截至2025年12月28日，全泰國共有18,433家大麻商店，其中8,636家執照於當年到期，但僅1,339家提出續照申請，續照率約15.5%。最終有7,297家業者選擇退出市場，現存營運店家降至11,136家。衛生部也預告，2026年與2027年仍將迎來新一波執照到期高峰，未來是否持續出現退場潮，取決於業者能否調整經營模式以符合醫療導向的新規。分析認為，泰國大麻產業正從「爆發式成長」邁向「高度專業化」，這場轉型不僅改變市場版圖，也重新定義大麻在社會中的角色。