台灣豪宅單價再創新高！「陶朱隱園」完工7年後，終於出現實價登錄，去年11月該建案17樓戶以總價11.1億元成交，換算單價高達每坪364萬元！根據謄本資料，買家為一名吳姓女性外籍人士，此單價不僅一舉超越前央行總裁彭淮南設下的「300萬防線」，更推高台灣房價的天花板。
「陶朱隱園」單價飆破300萬元 穩居單價王寶座
根據實價登錄資料，歷年台北市豪宅單價排名，過去由位於大安區的「One Park Taipei元利信義聯勤」居冠，2021年6月高樓層以單價299萬元成交，現在「陶朱隱園」17樓戶成交單價來到364萬元，拉開不小差距；目前排在第三的是老牌指標豪宅「帝寶」，2013年以298.2萬元成交；第四、五名則分別是2014年成交的「信義富邦國際館」未拆分車位的單價292萬元，因是一樓包含寬廣的庭院，屬於特殊條件戶別產品，因此創造高單價表現；以及2015年成交的「西華富邦」290.6萬元。
第一建經研究中心副理張菱育分析，「陶朱隱園」會引起國際豪客關注，不僅因為它的造型特殊，價格定位更遠遠超越央行前總裁彭淮南的豪宅單價防線，推高台灣房價的天花板，和其他豪宅拉開明顯差距，歷來高單價豪宅的第二到四名皆落在每坪290萬至300萬元之間，顯示出「陶朱隱園」單價一舉突破360萬元，為台灣豪宅市場樹立了難以企及的新高點。
豪宅買家財力驚人 「無貸款交易」成常態
總價方面，目前台灣豪宅目前僅「文華苑」和「陶朱隱園」總價超過10億元，總價王紀錄仍由「文華苑」的13.74億元奪得，其買家為龍巖集團女董KELLY LEE以法人名義購入；其他包括「勤美璞真」、「松濤苑」和「皇翔御琚」則是要價8到9億元，當中更不乏無貸款的現金交易，可以看出這些豪宅買家財力沒有最高，只有更高！
張菱育指出，雖然近年限貸令縮減了貸款彈性，不過富豪多選擇現金購屋，可避開繁瑣的貸款審核流程，以及確保財務隱私、交易速度等。不論政策環境如何變動，這群高資產族群始終看重資產的穩健性與未來性，而非短期貸款的槓桿效益。因此，具備稀缺地段與增值潛力的核心資產，無論在何種政策背景下，依然是層峰客群眼中分散風險、鎖定財富的最佳工具。
豪宅軟實力取勝 黑卡級管家服務擄獲富豪心
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察歷來高價豪宅的買方，不乏為上市櫃公司或經營國際事業的富豪家族，資產累積夠久，且品味養成和價值觀也都和頂級豪宅服務匹配，張旭嵐指出，這些能讓豪客甘心買單的頂級豪宅，除了地段價值，和硬體規劃，更多是以軟實力取勝。以「文華苑」為例，結合豪華五星飯店「東方文華」的管家服務，是台灣第一個以高檔飯店式管理為訴求的豪宅，在豪宅界引領五星飯店管家服務的趨勢。
「西華富邦」結合萬豪酒店，也是指標型飯店式服務頂級豪宅；而近年熱賣的「One Park Taipei信義聯勤」也標榜全天候「黑卡級」管家服務，這些豪宅皆以軟實力爭取富豪目光，訂私人飛機或米其林餐廳都使命必達，凸顯台灣豪宅早已超脫不動產本身價值。張旭嵐分析，刷新台灣豪宅單價的「陶朱隱園」，地段坐落信義計畫區，旋轉造型已被CNN列為國際地標，光陽台就50坪，遠比一般住宅空間還大，除了頂樓有直升機停機坪外，超跑、救護車都可以坐電梯直抵家門口，隱密性高，獨樹一格的建築規劃，使其價碼有別於一般市場認知。
資料來源：實價登錄、台灣房屋趨勢中心
