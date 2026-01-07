我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍F-16V戰機飛官辛柏毅上尉夜航失聯事件持續引發關注，國防部日前召開記者會說明相關狀況，卻意外掀起更大爭議。國民黨立委馬文君指出，記者會揭露的內容恐怕讓國人難以接受，也讓國軍弟兄情何以堪，包括任務電腦故障、沒有防撞地系統，甚至辛柏毅本人，都沒防寒飛行衣可穿，引發外界對國防預算與裝備管理的強烈質疑。馬文君今（7）日在臉書發文表示，依國防部說法，辛柏毅上尉所駕駛的F-16V戰機，其MMC任務電腦發生故障，導致飛官辛上尉無法即時參考飛行姿態資訊，嚴重影響飛行安全；更令人震驚的是，該型戰機尚未裝設自動防撞地系統，關鍵安全裝備竟然付之闕如。馬文君提到，自動防撞地系統原本列為「鳳展專案」的一部分，國防部在2023年對外宣稱，將於2025年前完成安裝；然而，如今時間已進入2026年，不僅未完成，甚至連設備都尚未到貨。直到這次發生重大事故、付出慘痛代價後，國防部才在記者會上坦承現況，並改口表示「希望」能在「今年底」取得相關系統。此外，馬文君痛批，連飛官基本所需的防寒飛行衣都未齊備，國防部僅表示「希望」能在「明年」交貨。她進一步質疑，國防部的預算執行與管理態度，要錢的時候，急的跟什麼似的；付了錢，卻沒到貨，又不急了，只急著編更多的預算往外送，「誰質疑，誰反對，誰就是中共同路人！」最後，馬文君也呼籲，全體國人此刻應替辛柏毅上尉集氣祈福，同時也應冷靜思考，民進黨政府這些年一再加碼、越編越多的特別預算與國防預算，究竟實際花到哪裡，是否真正用在確保官兵生命安全與作戰需求之上。