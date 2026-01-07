我是廣告 請繼續往下閱讀

▲從《大學生了沒》出道的莫莉（如圖）在國際KOL圈小有名氣。（圖／翻攝自莫莉臉書）

▲莫莉（如圖）過去曾傳女女戀，經紀公司澄清之前一直都是交男朋友。（圖／翻攝自莫莉IG@molly_chiang）

從《大學生了沒》出道的時尚網紅莫莉（Molly）今（7）日遭爆職場霸凌導致前助理輕生，引發外界關注，其感情世界跟著受到討論，過去莫莉被傳出已故藝人高凌風的姪女徐瑞蓮曖昧，時常於社群大方曬出「女友視角」之外，更曾打趣甜喊：「有一個朋友願意一起發神經，帶著妳尋找這些拍攝景點，人生也是值得了，我應該要把我這位朋友娶回家，嫁給我吧！」疑似交往超過1年，掀起話題。2016至2017年間，莫莉時常於社群曬出與徐瑞蓮相處點滴，2人曾於美國洛杉磯，尋找電影經典片場拍照，徐瑞蓮陪著她奔波一整天，莫莉感性地寫下：「有一個朋友願意陪妳一起發神經，帶著妳尋找這些拍攝景點，人生也是值得了，我應該要把我這位朋友娶回家，嫁給我吧！」徐瑞蓮擁有極具個性的中性外型，在台灣演藝圈發展較為低調，其幽默風趣談吐與豪爽性格，讓莫莉深受吸引，雙方共同熱愛健身與旅遊，莫莉2016年發行《貪玩美：莫莉的享瘦塑身書》書籍時，徐瑞蓮更親臨簽書會排隊，愛意滿滿化身小粉絲支持，2人形影不離的情誼備受關注。面對外界對於這段「女女戀」各種揣測，莫莉經紀公司澄清，「她們就只是好朋友，她休假20幾天，應該是有很多好朋友一起！」強調莫莉應該不是同性戀，「她之前一直都是交男朋友」，希望外界不要過度解讀單純的友誼，將焦點回歸到她的專業表现與作品上，否認這段緋聞。