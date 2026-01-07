我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市安平區某國小一名年僅8歲的周姓學童，因在課堂期間與同學嬉鬧，竟遭陳姓代課老師處罰「跑操場100圈」，男童在烈日下苦撐奔跑，期間雖有同學主動提醒老師情況異常，陳師卻冷漠回應「先不要管他」，直到男童跑了8圈半後才獲准停止，但最終還是導致男童肌肉拉傷，家長憤而向學校提告。對此，台南市政府對陳師開罰6萬元。然而，陳師對此裁罰表示不服，在訴訟中竟辯稱當時要求跑百圈只是在「開玩笑」，並非真心要體罰學生，進而要求撤銷處分，但遭高雄高等行政法院駁回。判決指出，2023年5月3日，台南市安平區一所國小陳姓體育代課老師，要求一名周童跑操場100圈、一起嬉鬧的同學跑5圈；當時，其他同學聚集在司令台聽課，然而操場上只留下周童一人獨自苦撐跑步，直到他跑了8圈半，陳師才同意他停下，但周童經醫師診斷，受到「過度運動雙下肢肌肉拉傷」，隔天家長告知學校，校方通報校安事件。台南市社會局認定陳姓老師違反兒童及少年福利與權益保障法，裁罰6萬元，然而，陳師不服提起訴願遭駁回後，又提起行政訴訟，主張當天是他第一次到該班代課，當時是因為周姓男童與同學嬉鬧，他才以「開玩笑」的口吻對周童與另一名學生說話，強調純粹是玩笑話而非處罰，更與體罰無關。張師進一步主張，自己第一時間就有關心學生，並沒有疏忽照顧，並指控社會局未給予陳述機會就直接開罰，程序不合法，要求撤銷處分，但社會局反擊指出，調查報告顯示老師確實下達了「跑百圈」指令，導致學生信以為真並苦撐跑步，甚至同學提醒時，老師還說「先不要管他」，顯然已失職並危害學生身心。法官認為，學生基於敬畏之心不敢不從指令，老師卻完全沒考量其體能負荷，導致男童苦撐跑了八圈半而受傷。這已超出合理管教範圍，嚴重侵害學生權益並違反教師注意義務。針對老師指控程序不合法，法院也查證社會局早已給予陳述意見機會，因此認定裁罰有理，判決駁回告訴。