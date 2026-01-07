我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕明年即將卸任，外界本來看好立法院副院長江啟臣接棒，不過國民黨立委楊瓊瓔堅持初選，藍營出現姐弟相爭。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析指出，國民黨在中台灣的選情正面臨嚴峻考驗，尤其台中市原本被視為一手好牌，卻因黨中央遲遲未啟動協調機制，導致地方內耗加劇。他直言，盧秀燕選擇低調不表態，黨主席鄭麗文也按兵不動，協調時間一再延後，已讓江啟臣與楊瓊瓔之間埋下心結，藍營「姐弟相爭」的局面逐漸成形，恐怕讓民進黨坐收漁利。鈕則勳進一步指出，台中市的內部競逐已是典型的消耗戰，不但影響整體氣勢，也有好棋打到爛的風險。他形容，黨中央若持續拖延，外界只會看到國民黨陷入權力競逐與派系角力，這種狀況對選情毫無助益，反而讓綠營有更多操作空間。無獨有偶，鈕則勳也點出彰化縣同樣出現「姐弟相爭」的困局。國民黨立委謝衣鳳宣布參選縣長後，其弟、現任縣議會議長謝典霖一度被視為潛在競爭者，直到日前才表態無意參選縣長，但仍投入議員與議長選舉。他認為，姊弟分別布局縣長與議長，容易給外界「全碗捧去」的負面觀感，綠營勢必加以操作。鈕則勳強調，台中與彰化唇齒相依，是中台灣關鍵選區，在盧秀燕護盤下，藍營原本應能超前部署，為2028年總統大選累積優勢，但目前黨中央面對複雜選局，卻給人「以不變應萬變」的消極印象，戰略節奏明顯落後。他直言，中彰困局的解法雖不盡相同，但「立即啟動協調」是唯一共通解方，黨中央若仍等到特定日期才行動，甚至不排除初選，恐怕是過度自信、低估風險。他反問，難道真把台中視為囊中物？這樣的態度，只會讓對手提前慶祝。對於台中僵局，鈕則勳提出可參考鄭麗文日前成功協調台南的「台南模式」，透過不公開的內參民調，找出各方可接受的最大公約數。他認為，這不僅有助維持黨內團結，也能避免政治操作與外界質疑，即使未必是完美方案，仍是折衷且具公信力的選項。鈕則勳最後警告，若中彰問題持續發酵，不僅藍白地方候選人將陷入焦慮，更會侵蝕國民黨在中台灣的整體基礎。在綠營積極布局「決戰中台灣」之際，藍營若缺乏快刀斬亂麻的魄力，一旦被對手找到破口，衝擊的將不只是2026，更可能延伸到2028年的整體大局。