▲莫莉（後排左）過去曾在活動現場，趁韓星丁海寅（右）跟別人交談時，伸手戳他的手臂。（圖／翻攝自完全娛樂YT）

在IG上有83萬粉絲的時尚網紅莫莉，近來捲入疑似職場霸凌風波，昔日爭議行徑也再被網友翻出，除了以幫粉絲圓夢為由，拉韓星IU合照之外，惹出爭議的還有她在活動上，趁韓星丁海寅在和別人交談，出手戳對方的手臂，都讓粉絲覺得莫莉不尊重藝人。回顧2023年1月的一場LV台北活動，當時丁海寅正與藝人劉以豪開心交談，莫莉被鏡頭捕捉到在一旁伺機而動。她先是露出害羞笑容卡位，接著移動到保鑣身旁並肩而站，趁著兩人交談空檔，竟直接出手戳丁海寅手臂。外界批評這舉動，不僅打斷他人談話，未經同意的肢體接觸更是極度失禮。莫莉當天事後在IG發文，大力讚嘆丁海寅的皮膚狀態，「丁海寅最讓我震驚的是他的皮膚，原圖相機直出的膚質接近完美，Like（就像）吹彈可破那種。」當粉絲問及為何沒有合照時，她則回應因為現場人潮驚人，「人太多，我在旁邊遠觀即可」。但雖然是遠觀，卻還是直接伸手戳人的一臂之遙，這回應網友並不買單。今日莫莉也爆出的職場爭議。據《鏡週刊》報導，莫莉遭爆料疑似間接導致前助理輕生。事件源於莫莉團隊去年底赴米蘭時裝週時，遇到近百萬元的租車詐騙事件。團隊疑似將責任全數推給一名負責該業務的前助理，不僅私下要求簽署高額違約金的保密條款，經紀人Henry也在社群發布聲明，指控助理疏失並影射其與公司有財務爭議。這則聲明隨即引發網路公審，導致該助理遭肉搜辱罵，甚至被貼上「翻版蘿拉」負面標籤。疑似在職場高壓、鉅額賠償壓力與數位霸凌的多重夾擊下，該助理身心崩潰，最終於上月底不幸輕生，並傳出家屬在治喪期間仍遭網友騷擾。這起悲劇也扯出莫莉團隊疑似長期要求助理「24小時待命」及代墊高額款項，多項職場剝削疑慮。莫莉的光鮮亮麗形象在爭議中跌落神壇。相關事件疑雲《NOWNEWS今日新聞》已傳訊求證，但截至截稿前莫莉方尚未回應。