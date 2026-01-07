我是廣告 請繼續往下閱讀

有兩名中國遊客在1日當天經由仁川港免簽入境之後，隨即失聯。目前韓國出入境管理當局已展開調查，確認其所在地。由於中國免簽入境韓國可停留15天，目前尚無法判定非法滯留。綜合韓聯社等韓媒報導，這兩名中國遊客於1日從中國青島搭乘郵輪抵達仁川港國際旅客航運中心，隨後便失去蹤影。這兩名遊客是利用去年9月實施的「中國團體遊客免簽證入境制度」入境，原定於3日依行程出境。據悉，帶團導遊在確認兩人消失後，已隨即向出入境管理當局報案。韓國法務部相關單位消息透露，仁川出入境與外國人人廳正針對與旅行社失去聯繫的兩名中國籍遊客進行追蹤，調查其所在地。出入境當局相關人士表示：「由於免簽入境者可停留15天，因此目前尚難判定其為非法滯留。但兩人確實已經失聯，我們正在全力清查其去向。」韓國於去年9月29日實施「中國團體遊客免簽證入境制度」，允許中國團體遊客免簽入境，停留時間最長可達15天，有效期限至今年6月30日。若是搭乘郵輪前往韓國，出境時也必須搭乘郵輪回中國。