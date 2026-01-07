我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃瑄飾（圖中）演的「曉蘭」因得罪高官慘遭封殺，劇中業績歸零、店面陷入低潮，讓她不得不親自出馬、賠笑送禮重振生意。（圖／台視提供）

▲現實生活中，黃瑄（如圖中）也有相似心情。她坦言去年因投資股票慘賠20萬後決定「轉向實體經營」，希望透過被動收入讓生活更穩定。（圖／台視提供）

在台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》中，黃瑄飾演的「曉蘭」因得罪高官慘遭封殺，劇中業績歸零、店面陷入低潮，讓她不得不親自出馬、賠笑送禮重振生意。戲外的黃瑄也面臨現實挑戰，自爆去年投資股票慘賠20萬，轉念靠經營牙齒淨白副業嘗試有穩定的被動收入，積極為自己開闢第二條財路。黃瑄飾演的曉蘭原本因身體不適休息一段時間，回歸後卻面臨事業困境，店鋪生意全面崩盤。為挽回局勢，她不得不主動低姿態拜訪貴婦，送禮、鞠躬、賠笑樣樣來，展現商場手腕與角色韌性。黃瑄表示，這場戲讓她想起剛入行時戰戰兢兢的感覺，直言：「察言觀色、如履薄冰，被罵還要笑，真的很像新人時期。」現實生活中，黃瑄也有相似心情。她坦言去年因投資股票慘賠20萬後決定「轉向實體經營」，與自己的美睫師合作，開設牙齒淨白加盟店，希望透過被動收入讓生活更穩定。「與其亂買股票，不如買機器做生意，有客人就有收入！」她笑說自己當時太傻，如今轉型經營信任感，演員和創業本質其實如出一轍。除了演出表現，黃瑄也開始關注宣傳、行銷與品牌經營，直言實體副業最難的不是產品，而是如何讓別人知道產品好。她透露自己今年設定了明確目標，希望學習不同領域、突破以往舒適圈，她說：「我不怕挑戰，也不怕從零開始，這就是我今年的開端。」觀眾可於每週一至週五晚間8點至10點鎖定《寶島西米樂 守護》最新集數，LINE TV同步上架。