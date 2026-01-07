台灣20年歷史的精釀啤酒品牌SUNMAI金色三麥，近日因成功進軍日本伊勢丹百貨，被發現海外售價比台灣便宜遭炎上。今（7）日金色三麥再度發出聲明稿表示，「台灣近期將停賣便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將改推價格更友善的包裝形式如推出鋁罐」。業者回覆《NOWNEWS今日新聞》證實：「台灣超商陸續下架玻璃裝蜂蜜啤酒」。
蜂蜜啤酒日本比台灣更便宜遭炎上！金色三麥：停賣超商玻璃瓶裝
近日金色三麥執行長葉冠廷，在社群平台Threads分享蜂蜜啤酒成功進駐日本伊勢丹百貨。卻被消費者發現，日本每瓶售價549日圓（含稅），換算成新台幣約110元，比起台灣通路每瓶125元還要更便宜而遭炎上，大批酒友在網路社群表達不滿。
昨（6）日金色三麥說明表示，549日圓為優惠價，且因為2021至今匯率變動，換算之後產生價格的落差；再加上稅制層面的影響，而有不同的價格。
今針對近日外界關注金色三麥蜂蜜啤酒於不同市場之價格差異一事，再度發出聲明稿表示：「金色三麥自2021年起，透過日本通路將獲得國際肯定的蜂蜜啤酒引進海外市場，期望讓更多國際消費者認識台灣的釀造品質與品牌精神。惟隨著近年國際匯率波動，以及各市場在稅制、通路結構與定價機制上的差異，造成最終零售價格呈現上的落差，進而引發討論。」
官方強調，已全面檢視海內外市場之產品配置與銷售方式，並完成以下調整與行動:
◾️近期將停止於便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒。
◾️未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐。
金色三麥證實「台灣陸續下架」蜂蜜啤酒玻璃裝！
金色三麥進一步回覆《NOWNEWS今日新聞》證實：「台灣超商陸續下架玻璃裝蜂蜜啤酒」；然日本代理商還有自己的庫存，因此日本暫時不會。但是鋁罐裝蜂蜜啤酒是台日兩邊都會推出。
官方表示，「金色三麥自2004年在台灣創立以來，始終珍視來自台灣消費者的支持，也將此視為品牌持續前進的重要基礎。本次事件提醒我們，在跨市場經營與溝通 上，仍需持續精進。未來，集團將以更審慎的方式檢視海外通路策略，確保品牌價值能在不同市場中被適切傳達。感謝各界的關注與指正，金色三麥將持續以行動回應消費者的期待。」
資料來源：SUNMAI金色三麥、Threads
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
