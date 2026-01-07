我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣高科技產業薪資的新聞也在近期意外登上越南媒體點閱率排行榜的第四名。（圖／翻攝自越南新聞網）

在全球科技供應鏈重組的浪潮下，台灣正快速鞏固其半導體重鎮地位，也意外為國際學生打開一條通往高薪職涯的新道路。隨著晶片產業持續擴張，工程與科技人才成為市場爭奪焦點，相關職位的待遇與發展性，明顯高於傳統服務型產業，而台灣高科技產業薪資的新聞也在近期意外登上越南媒體點閱率排行榜的前十名。駐胡志明市台北經濟文化辦事處指出，台灣科技與工程領域的畢業生，年薪最高可達7萬美元，遠高於商業、觀光與服務業水準，而這些後者正是多數越南學生過去偏好的就讀方向。官方認為，若能及早投入STEM領域，越南學生將具備顯著競爭優勢。教育組主管林維志（Lam Vi Chi）表示，越南目前已成為台灣最大國際學生來源國，人數接近4萬，較三年前成長約70%。僅2025年一年，胡志明市核發的台灣留學簽證就接近1萬件，創下歷史新高，但學生科系選擇卻未能完全反映市場趨勢。他直言，商業與觀光相關科系表面看似熱門，但實際薪資與職涯發展有限。台灣服務與旅遊業平均月薪約1,000至1,200美元，獎金空間不大；相較之下，像台積電（TSMC）等科技公司，碩士級工程師月薪約2,200美元，加上季獎金與年終獎金，年收入可上看7萬美元。在高薪吸引下，工程師已躍居台灣僅次於機師與醫師的高收入職業。目前，台灣每年約5萬名大學畢業生中，約四成來自數學、科學、科技與工程相關科系。隨著台積電在高雄興建6座新晶圓廠，單一計畫就需要約2.4萬名STEM工程與碩士級人才，其他科技與製造業也同樣面臨招募壓力。為因應人力缺口，台灣自2024年起推動「國際產業人才教育專案」，提供全額學費補助、來回機票與每月1萬新台幣生活津貼，並要求畢業後至少在合作企業服務兩年。目前已有600多家企業參與，包含多家半導體與國際科技大廠，至2025年9月，已有約200名越南學生加入。不過官方也提醒，語言能力與學習態度仍是關鍵，未來台灣將同步強化語言門檻與輔導機制，確保國際學生真正接軌高端科技產業。