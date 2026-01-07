我是廣告 請繼續往下閱讀

在國際旅遊市場快速回溫的背景下，馬來西亞正加緊腳步改善城市形象。配合未來大型觀光計畫推進，吉隆坡自今年起正式強化公共衛生執法，針對亂丟垃圾與隨地吐痰等行為採取更高強度取締，希望在旅客大量湧入前，先行整頓市容與秩序。根據新加坡《海峽時報》報導，2025年第一季，馬來西亞國際旅客到訪量達1010萬人次，首度超越泰國，躍居東南亞最受歡迎旅遊國。官方統計也顯示，2025年1月至8月，入境旅客累計2824萬人，年增率達14.5%，顯示觀光產業復甦力道強勁。面對成長迅速的旅遊人潮，政府同步檢視旅遊環境品質。隨著「2026馬來西亞觀光年」籌備工作展開，當局坦言已接獲部分遊客反映，指熱門景點出現垃圾問題，甚至影響整體旅遊體驗，促使官方加速提出改善對策。旅遊、藝術及文化部長張慶信指出，他在元旦期間於吉隆坡國際機場聽取回饋後，已要求相關單位正視問題。他轉述，有旅客反映在尋求協助時，曾遭遇態度冷淡甚至不耐煩的回應，這類細節恐在社群平台被放大，對國家形象造成長遠影響。公共衛生問題近年也屢次引發討論。去年，一名英國旅遊部落客形容沙巴州仙本那環境髒亂，引發國際關注；同年年底，雪蘭莪州蘇丹亦公開表達不滿，直言街道垃圾、排水不良等問題已累積大量民怨，凸顯市容管理的迫切性。為回應外界期待，吉隆坡市政局宣布，自1月1日起，凡在公共場所亂丟垃圾或隨地吐痰者，最高可被處以2000令吉罰款並須完成社區服務，同時設立多個「無垃圾示範區」。官方強調，透過更嚴格的執法與示範區制度，希望讓城市在觀光高峰來臨前，展現更整潔、有序的一面。