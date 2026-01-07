我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普下令突擊委內瑞拉，並逮捕該國總統馬杜洛，還點名下一個國家哥倫比亞。今（7）日在立法院財政委員會引發立委關注，保險業在哥倫比亞曝險部位1385億元，其中1家就有629億元，並認為銀行、保險業也應比照金控揭露相關資訊，對此，金管會主委彭金隆認為，可以檢討，也證實這家壽險公司就是南山人壽。郭國文質詢指出，截至2025年11月，台灣銀行業對委內瑞拉曝險總額為145.07億元，單一銀行最大曝險金額為135.51億元；對哥倫比亞曝險總額為8.16億元、單一業者最大曝險金額為3.92億元。不過，光1家銀行對委內瑞拉曝險金額就超過135億元，也讓存款戶憂心忡忡，到底投資什麼？金管會主委彭金隆回應，主要是投資國際開發銀行債券，等級是AA級。至於保險業部分，截至2025年11月，台灣保險業對委內瑞拉曝險總額為零；對哥倫比亞曝險總額1385.08億元、單一業者最大曝險金額為629.12億元。郭國文表示，根據金控法規定，金控業者必須分別揭露曝險金額，其中富邦金187億元、國泰金184億元、中信金163億元，這3家金控還是「小咖」，最大咖是629億元，依金控法保險公司不需揭露，但能投資這麼高金額，依公司規模來看是不是南山人壽？彭金隆也證實，確實是南山人壽。郭國文則認為，目前金融業海外曝險只有金控要揭露，銀行、保險公司也應比照充分揭露。對此，彭金隆回應，可以檢討。此外，郭國文也痛批，壽險海外投資高利垃圾債，像哥倫比亞的相關評等已降到BB級，等於垃圾債等級，高達1385億元的垃圾債這麼多，金管會如何處理？彭金隆說，這些金控及壽險海外投資是遵照法規規定，且資產配比有一定條件，但若投資時跟現在狀況有不同，會計上該認列預期損失，就要認列。郭國文質疑，壽險業只因為利率高，寧願把錢拿去川普口中的毒梟國家而不願回流台灣，海外高達7成資產，視風險於無物，金管會應思考如何輔導這些壽險業，減少曝險且引導回來台灣投資，並逐年要求每年減少海外曝險金額。彭金隆則說明，2大風險匯率與信用風險是不同的作法，要從制度解決而非個案，針對非投資等級比重、金額及限額，要從制度上來解決。