我是廣告 請繼續往下閱讀

國台辦今（7）日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子，依法實施懲戒。對此，民進黨立委王世堅砲轟中國「無聊、荒唐」，不要再公布這些有的沒有的名單。中國國台辦今天將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫兇」。民進黨下午舉行中執會，王世堅會前受訪時直言，這實在太無聊了！中國可以列為台獨的首惡份子，「那我們也可以列他們的十大首惡，不是嗎？」他說，若彼此要這麼敵視、仇視，台灣也能主張中共一些好戰派的十大首惡、二十大首惡、一百大首惡，不是嗎？王世堅說，中共今天又派出16架的共機，對台灣環繞、敵視，「我們也可以把他們列為首惡份子，不是這樣子嗎？」這已經到荒唐，而且無聊的地步。「一邊一國，他信仰他們的共產主義，我們就信仰我們的自由民主制度！」王世堅強調，昨天是敵人，明天不曉得，但今天大家能交流，兩岸之間距離這麼近，可以互通有無，在經濟、文化上面交流，但交流的前提，要建立在互相保持友好的氛圍上。王世堅提到，中共一而再、再而三地用近乎挑釁、羞辱的方式對台灣，這不是2300萬人民所能夠接受的；他呼籲，希望中共能壓抑一下他們那邊的好戰份子，台灣從不挑釁，「因為我們台灣人就是愛好和平、是很厚道的民族性，希望能放下不同意見，不要再公布這些有的沒有的名單」。