前總統陳水扁日前高調預告將主持新節目《總統鏡來講》，原訂1月4日首播，卻在播出前夕突然被喊卡；阿扁指稱，節目遭到行政院長卓榮泰下令禁播，更被警告若敢播出就「抓回籠」，引發各界熱議。有人認為陳水扁目前仍處保外就醫狀態，本就該低調點，不過資深媒體人汪潔民卻逆風喊挺，更點出阿扁過去在金融、科技的驚人政績，直言「台灣沒有任何領導人可以超越」。「很多人不滿阿扁，理解！」汪潔民表示，但是在台股衝高的過程，當時在2001年阿扁啟動一次金改，讓台灣金融業徹底將國民黨執政留下的龐大的壞帳打消，吸引花旗、匯豐、渣打在台灣落根。面對科技逆風，阿扁不顧一切推出兩兆雙星，挽救了台灣記憶體和面板，而日本則是消失殆盡的兩個重要的產業。汪潔民指出，接著以光速的方式完成台中、台南、龍潭、及路竹科學園區，讓台灣科技產業蓬勃發展除了多次造訪新竹工研院，並在台南六甲新增台南工研院；至今，台南已經超越新竹為台灣最大產值的科學園區。「阿扁工研院」 這個詞彙，就是對阿扁在台灣科技發展的代名詞，承載著陳水扁執政時期對科技政策的推動，以及他與工研院的實質互動和支持。汪潔民續指，更重要的是101大樓，在阿扁規劃下期許成為亞太金融中心、一度是亞洲最高金融產業建築物，包含親手打造的信義計劃區。他直言，現在台灣金融產業年獲利突破一兆新台幣金融與科技，台灣無所畏懼，在此時此刻，台股飆破三萬，逆風為阿扁政績紀念，「沒有任何台灣國家領導人，可以超越阿扁的政績與對國家的貢獻」。