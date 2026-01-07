我是廣告 請繼續往下閱讀

前立委蔡正元日前因三中案二審確定，依業務侵占罪判刑3年6月確定，未來將入獄服刑，為此國民黨中常會今（7）日特別安排由黨主席鄭麗文頒最高榮譽的實踐一等獎章，送暖給蔡正元。過程中，鄭麗文10分鐘花式狂讚蔡正元「帶著勳章入獄」、「不畏強權」，卻隻字未提F-16戰機失事。前總統馬英九等人在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，被控違反證交法特別背信等罪，一、二審馬均無罪，前立委蔡正元判刑3年6個月。為此，鄭麗文在今天中常會上，特別安排「致送中央評議委員蔡正元同志實踐一等獎章及證書並合影」環節。會議前，國民黨立委徐巧芯、羅智強、傅崐萁，以及多位中常委特別致贈花束，還熱情合影，送暖給蔡正元。中常會一開始，也由鄭麗文親自頒發實踐一等獎章、證書，鄭麗文在致詞時提及，他最早認識蔡正元，是在國民大會，他不只參加了重要的修憲工程，就連四屆立法委員表現也非常卓越，對於重大議題法案貢獻，並且對於整個國家的發展、本黨權益全心投入。鄭麗文也提及，今天特地頒發給蔡正元最高榮譽實踐一等獎章，讓大家永遠知道，蔡正元是帶著勳章入獄的，來自強權威脅，司法淪為政權的打手，我們永遠會站在公立正義的這邊，國民黨永遠支持蔡正元。不過，鄭麗文在中常會上洋洋灑灑狂讚蔡正元10分鐘，卻隻字未提昨天發生空軍一架F-16AM單座戰鬥機失事事件，就連臉書發文都沒有。