為因應境外敵對勢力統戰滲透，行政院會日前拍板通過《國安法》修法草案，其中新增任何人公開鼓吹、倡議武統消滅我國主權，可處10萬元以上100萬元以下罰鍰；而總統賴清德先前誤稱，中國當局以「2027完成武統」為目標，引發軒然大波；對此，藍委吳宗憲今（7）日質詢時質疑，在新法架構之下，總統算不算未遂、過失？法務部次長徐錫祥回應，在個人意見的表達上，沒有客觀的具體行為，這絕對是憲法保障的言論自由，不能去規範。行政院上月通過《國家安全法》修法，全體國人部分，增訂鼓吹戰爭言論之行政裁罰，公開鼓吹、倡議武統消滅我國主權，可處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並處置網際網路內容涉及鼓吹戰爭言論或危害國家安全之錯假訊息。而賴清德先前稱，中國當局以2027年完成武統為目標，總統府隨後澄清是媒體錯誤的片面解讀，賴清德臉書也將文字稿加三個字成「2027完成武統的準備為目標」；對此，吳宗憲今日審查《國安法》修正草案時質疑，賴清德之前的說法引發大家恐慌之後，又悄悄改掉了臉書貼文，是否為假訊息？有無危害台灣安定？若在新法架構之下，總統算不算未遂、過失？法務部次長徐錫祥回應，目前草案規範的對象是行政處罰，沒這問題，而在個人意見的表達上，沒有客觀的具體行為，這絕對是憲法保障的言論自由，不能去規範。