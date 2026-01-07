我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼在2026年初迎來重大法制轉折，全新修訂的《刑法》與《刑事訴訟法》同步上路。不過，新法內容一曝光，立即在國內外引發高度關注與爭論，新法中最受爭議的條文之一，是將婚前同居與婚前性行為列為刑事犯罪，社會輿論對其對人權與自由的影響出現明顯分歧。印尼新《刑法》（KUHP）於2026年1月2日正式生效，這部長達345頁的法典早在2022年即由國會通過，目的在於取代1945年荷蘭殖民政府遺留下來的舊刑法，並建立更符合印尼本土價值與法律架構的制度。新法中最受爭議的條文之一，是將婚前同居與婚前性行為列為刑事犯罪，違者最高可判處一年徒刑。根據《外交官雜誌》說明，為避免對外國旅客與一般民眾造成過度衝擊，該罪名僅限配偶、父母或子女提出告訴時，司法機關才會受理，並非主動追訴。然而，印尼多個公民團體與國際人權組織警告，新《刑法》恐對言論自由、隱私權與新聞自由造成實質壓縮。聯合國駐印尼辦事處也指出，部分條文可能與印尼已簽署的國際人權公約存在衝突，尤其是涉及限制公共表達與批評政府的規範。國際特赦組織印尼分會進一步指出，新法中多項罪名定義模糊，存在被選擇性執法的風險。例如「污辱總統或國家機構」的相關條文，最高可判處三年有期徒刑；此外，法律也要求部分抗議活動須事先取得許可，並禁止散播被認定違背國家意識形態的觀點，恐對公民社會造成寒蟬效應。與新《刑法》同日實施的《刑事訴訟法》（KUHAP）同樣遭到猛烈批評，民間團體認為其對司法權力的制衡機制不足，甚至未明文規定拘捕須持有逮捕令，恐危及人身自由保障。面對質疑，法務部長蘇普拉特曼表示，任何法律都有被濫用的風險，但政府將接受社會監督，並承諾若出現問題，未來仍有修法與調整空間。