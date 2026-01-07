我是廣告 請繼續往下閱讀

國際鎳價短線急飆，點燃不鏽鋼成本推升、報價跟漲預期，助攻今（7）日鋼鐵族群。倫敦金屬交易所（LME）鎳期貨周二單日大漲逾1成，創超過三年來最大漲幅，市場搶先押注不鏽鋼價格下一波上調。在鎳價高檔與報價轉強的帶動下，多檔鋼鐵股盤中亮燈，包含新鋼、千興、彰源、海光、燁興、聚亨等，且不少屬於20元以下的「銅板股」，買盤更容易集中、助長短線熱度。這波鎳價急拉，背後除了資金推波助瀾，也夾帶供給端疑慮。雖然市場仍存在供應過剩的結構性問題，但最大供應國印尼的生產風險升溫，加上中國金屬市場資金活躍，帶動鎳、銅、錫等金屬價格同步轉強，使鎳價在亞洲時段交易放量、漲勢更為明顯，連帶拉高不鏽鋼原料成本與報價想像空間。原料成本上升，也快速反映到盤價。以不鏽鋼上游廠唐榮最新開出的2026年1月盤價為例，304系每公噸調漲5000元，市場解讀為鎳價跳漲下的「跟進式調價」，也讓流通行情出現「只漲不跌」的氛圍。另有業內指出，在上游盤價先行上調後，海外供應端報價也持續墊高，進一步強化市場對不鏽鋼再漲一波的預期。不過，鋼廠也坦言，報價上調不等於獲利一定變好，關鍵仍在於下游能否順利轉嫁成本、成交是否跟得上，以及加工價差能不能回升、庫存能否持續去化。