近日強烈大陸冷氣團南下，加上輻射冷卻效應，讓全台急凍，許多人紛紛穿上厚外套、發熱衣褲，把全身包緊緊，不過天氣再冷，還是會有人會穿著短袖、短褲走在路上，胸腔暨重症科黃軒醫師表示，他們其實不是神經大條，而是他們感受溫度真的跟其他人不一樣，黃軒也提醒，有6種人沒有在冬天穿短袖的本錢。
部分人感知功能反應慢、棕色脂肪活性高 不怕冷
黃軒醫師在臉書粉專發文指出，人體對冷的感知是透過大腦、血管和神經整合結果，當環境變冷後，皮膚血管會收縮，減少熱量流失，接著會起雞皮疙瘩、顫抖，藉此產生熱能，大腦會發出「好冷」的警訊，不過有些人的這套系統反應較慢或比較弱，所以真的沒有感覺到那麼冷。
黃軒接著表示，這些人不怕冷還有一個關鍵角色「棕色脂肪（Brown Fat）」，它的用處是直接燒掉產生熱能，有研究發現，棕色脂肪活性高的人，在低溫下也能快速產生熱能，主觀冷感就會降低，簡單來說就是身體自帶暖爐。另外，運動量高的人肌肉量高，肌肉也是主要的產熱器官，基礎代謝率高、交感神經調節效果也更好，因此就算穿得少，核心體溫也撐得住。
6類人要小心！天冷千萬別穿短袖
黃軒指出，還有部分人是大腦對冷感的設定值不同，他們可能15度覺得還好，你會覺得冷到不行。不過黃軒也提醒，有些人「不是真的不冷」，如果天氣冷卻異常覺得不冷，同時有疲倦、體重異常下降、心悸、手抖、皮膚乾燥或怕熱，就要考慮是否有甲狀腺功能異常、自律神經失調、感覺神經等問題。
最後，黃軒提醒，不是每個人都適合當「冬天短袖派」，有6種人天氣一冷還穿短袖是在「冒險」！很可能會危害身體健康，增加心肌梗塞、猝死等機率。
1、心血管疾病族群
如果有高血壓、冠心病、心肌梗塞、中風病史的民眾，天冷穿太少會讓風險提高，因為冷空氣會讓血管「瞬間收縮」，導致血壓上升、心臟負荷增加、血液更容易凝固，黃軒表示，這類人保暖不是為了舒服，而是保命。
2、年長者
很多長輩會說不覺得冷，但其實長者感覺神經會退化變遲鈍，皮下脂肪變少、體溫調節能力下降，結果就會變成沒覺得冷，但核心體溫已經在下降，因此長輩天冷穿短袖，可能不是耐寒，而是警訊。
3、甲狀腺功能低下者
如果有容易怕冷、體重增加、疲倦、反應慢、皮膚乾燥、便秘等症狀，小心是甲狀腺功能低下。甲狀腺素是人體的「發熱開關」，一旦不足很容易基礎代謝下降、產熱能力差，這類人穿短袖，身體不是撐，是被拖垮。
4、糖尿病或周邊神經病變者
糖尿病族群要特別注意，周邊神經病變會造成冷、痛、麻的感覺變遲鈍，血管收縮調節異常，這類人手腳冰冷、循環差，本人卻沒有什麼感覺，增加凍傷、循環惡化風險。
5、雷諾氏症（Raynaud phenomenon）者
這類人只要一冷，手指、腳趾就會變白或變紫，會有麻、痛、刺的感覺，血流瞬間關閉，冷刺激是「直接誘發因子」，黃軒指出，這不是能不能忍受冷的問題，是這類人只要一冷，血管就會罷工。
6、體重過低、營養不良者
BMI過低、長期吃太少的人，皮下脂肪薄、肌肉量低、熱量儲備不足，會造成冷會冷進身體裡，這類人穿短袖身體其實是在「借命用」。
資料來源：黃軒醫師
