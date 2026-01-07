我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莫莉（如圖）新年曬辣照，家寧也按讚。（圖／莫莉IG@molly_chiang）

網紅莫莉從（Molly Chiang）今（7）日遭爆疑因職場霸凌導致前助理在上個月輕生，火速引發高度討論，而目前莫莉則尚未對事件做出回應。不過有網友發現，她已悄悄關閉IG留言區，而新年分享的度假辣照，讚數則持續上升，就連家寧也按讚。莫莉去年發生詐騙事件後，與經紀人將責任歸咎給前助理，導致他疑似不堪網暴而在上個月輕生。不過莫莉在近日仍持續更新IG，還曬出多張與友人度假的比基尼辣照，寫下：「New year, escaping the cold and chasing the sunshine. 來避寒了，我果然還是適合夏天。2026第一辣 」。而事件曝光後，有網友發現莫莉已悄悄關閉留言區，但讚數還是持續上升，甚至連家寧都有按讚。莫莉今日遭爆疑似害前助理輕生，據《鏡週刊》報導，莫莉去年底在米蘭時裝週期間，遭遇近百萬的包車詐騙事件。據知情人士透露，莫莉團隊在詐騙案後，疑似將責任全推給前助理，不僅私下要求簽署高額違約金的保密條款，經紀人Henry還搶先在社群發聲明，指控助理存在疏失，並影射其與公司有財務爭議。而這隨即導致前助理遭肉搜辱罵，還被貼上「翻版蘿拉」等標籤，在職場高壓與網路霸凌的雙重夾擊下，該助理疑因身心崩潰，於上月底選擇輕生，甚至傳出家屬在治喪期間仍遭網友騷擾，引發外界對網暴文化的強烈譴責。這起悲劇也意外扯出莫莉疑長期要求助理24小時待命，及代墊高額費用等職場剝削疑慮。原本光鮮亮麗的時尚網紅形象，如今因請款流程不透明，與對待下屬的不公平待遇而惹上爭議，不僅導致她長年建立的形象大跌，也引發外界對於勞工待遇的討論。而《NOWNEWS今日新聞》已詢問莫莉及其經紀人事件真相，但至截稿前尚未獲得回應。