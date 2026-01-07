我是廣告 請繼續往下閱讀

繼聯博投信之後，外資再新增一家！富達投信獲金管會專案核准，設立全球或區域性核心資產管理技術性質之基金服務機構申請認可，進一步強化在台灣及亞太區的資產管理服務布局。富達展現深耕台灣、以台灣作為區域資產管理樞紐的承諾。依據金管會規定，境外基金機構若設立全球或區域性核心資產管理技術性質之基金服務機構並經專案認可，其境外基金於國內募集銷售時，國內投資人投資比率上限可由50%提升至90%。此次富達獲得認可，象徵在台營運已提升至核心資產管理層級。未來，富達不僅得以申報生效方式辦理新境外基金募集及銷售案，也適用國內投資人投資比率上限90%的獎勵措施。富達國際大中華區銷售業務負責人暨富達投信董事長李少傑表示，台灣是富達在亞太區發展的重要據點。「我們長期積極響應主管機關深耕台灣市場、培育在地金融人才及推動資產管理產業升級的政策方向。」此次增設核心資產管理技術性質，進一步彰顯富達以台灣作為亞太區重要據點，進行長期策略性投資的決心。展望未來，李少傑強調，富達於今年邁入在台成立四十周年的里程碑，將持續投入資源，深化核心資產管理功能，推動跨境合作與人才培育，強化台灣在區域及全球資產管理產業中的影響力，同時陪伴投資人邁向更美好的財務未來。