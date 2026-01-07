我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MrBeast被NewJeans的粉絲們請願「幫幫Danielle」，讓他十分傻眼。（圖／翻攝自MrBeast IG@mrbeast）

MrBeast親自超傻眼 Danielle合約爭議成導火線

▲NewJeans與ADOR的官司告一個段落。（圖／翻攝自X）

粉絲訴求走向失序 名人影響力被錯置期待

韓國人氣女團NewJeans近期因合約與法律問題持續站上輿論焦點，沒想到部分粉絲的行為，卻意外引發國際關注，有海外網友發現，一群自稱NewJeans粉絲的人，竟在全球訂閱數最高的YouTuberMrBeast社群平台留言，要求他「出手幫忙Danielle」，相關截圖迅速在網路擴散，引發外界譁然，就連MrBeast本人也傻眼。根據外媒《Empire》報導，昨（6）日有大量粉絲湧入MrBeast的TikTok與社群留言區，反覆出現「請幫幫NewJeans Danielle」等請求，對此MrBeast也罕見現身該則貼文下方回應：「我該做什麼呢？」短短一句話，既表達出困惑，也間接反映出他對此類要求的無奈態度，讓事件熱度進一步升高。事件背後，關鍵仍指向Danielle與經紀公司ADOR之間的法律糾紛，先前ADOR在專屬合約效力確認訴訟中取得勝訴，並與NewJeans成員協商回歸事宜，一度讓外界期待完整體活動重啟，然而隨著Danielle單方面遭ADOR解除專屬合約，團體完整回歸計畫隨之破局，ADOR目前已對Danielle提出高達約431億韓元（約9.37億元新台幣）的損害賠償訴訟，並表明法律行動將持續進行。在法律攻防長期化的情況下，部分粉絲的行動也逐漸失控，除了要求MrBeast「拯救Danielle」，甚至出現「請收購HYBE」、「請救NewJeans」等明顯脫離現實的留言，據了解還有粉絲在網路上發起「#MrBeast救救NewJeans」標籤，試圖以聲量換取國際關注，更傳出有粉絲向韓國文化體育觀光部大量傳真抗議，相關舉動已引起輿論反感。另一方面，由於MrBeast目前坐擁超過4億6000萬訂閱者，是YouTube訂閱數全球第一的創作者，長期以高額企劃與公益影片聞名，正因其影響力巨大才會被部分粉絲錯誤投射為「解決娛樂產業糾紛的關鍵人物」。然而外界普遍認為，藝人合約與法律責任並非網紅或名人能介入的領域，這起事件反而突顯出飯圈文化在極端情緒下，容易對公眾人物產生不合理期待的現象。