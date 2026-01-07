全球飯店特許經營領導品牌溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts）今（7）日宣佈，將於2026年迎來旗下品牌「戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham）」盛大開業，溫德姆集團表示，此次布局分別位於嘉義太保、台南南科、以及台中草悟道，鎖定中南部科技廊帶，支持半導體供應鏈與中部會展商旅需求。
溫德姆酒店集團此次分別與帝王事業集團及新大集團攜手，在嘉義與台南的關鍵樞紐插旗，預計於2026年陸續登場的三家戴斯精選酒店，將為台灣中南部引入更多國際酒店選項。
其中，溫德姆酒店集團與帝王事業集團合作將原「佳仕堡商務飯店」，重新打造成「嘉義戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham Chiayi）」。酒店位於太保市，鄰近正積極擴建的南科嘉義園區約12公里，擁有100間客房以滿足商務差旅及長住需求，預計2026年第一季開幕。
原「新大南科大飯店」、原「福爾摩沙草悟道酒店」都將造加入「戴斯精選酒店」品牌
而在台南，溫德姆酒店集團攜手長期深耕南台灣不動產與旅宿市場的新大集團，將原「新大南科大飯店」進行全方位升級，打造成「台南南科新大戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham Tainan）」，同樣預計2026年見客，是擁有106間客房的國際品牌飯店。
溫德姆酒店集團亦看好台中的消費與會展潛能，推出「台中戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham Taichung）」卡位都會核心，酒店由原「福爾摩沙草悟道酒店」進行華麗轉身，增設為100間客房，預計2026年第二季開業。
2026預計開設新飯店 還有板橋馥華艾美酒店、台中JW 萬豪酒店等
2026預計將新開的飯店還有由馥華集團攜手萬豪國際集團一同打造的「板橋馥華艾美酒店」，整體規劃地上31層，配置辦公室與艾美酒店空間，預計設有236間客房。台中則有「JW 萬豪酒店（JW Marriott Hotel Taichung）」，是台灣首家 JW 萬豪品牌酒店，預計於2026年在台中七期重劃區的地標建築「台中之鑽」開幕。
資訊來源：溫德姆酒店集團、板橋馥華艾美酒店
