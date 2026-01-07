我是廣告 請繼續往下閱讀

全球消費性電子指標活動CES大展正在進行中，在人工智慧題材持續發酵帶動下，科技股表現亮眼，美國股市週二全數走高，道瓊指數首度站上49000點關卡，標普500指數也寫下新高，不過台北股市今（7）日開盤遇到賣壓襲擊，下跌163.98點、來到30412.32點，終場下跌140.83點或0.46%，收在30435.47點，成交量為8530.07億元，再創歷史新天量。中小型股逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.33點、來到279.3點，終場上漲2.47點或0.89%，收在281.44點，續創24年來新高點。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、力積電、旺宏、群創、華邦電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、華邦電、力積電、旺宏。權值股走勢分歧，不過拖累今日指數收跌的就是權王台積電，昨日創下歷史新天價1705元後，今日迎來獲利了結賣壓，終場下跌30元或1.76%，收在1675元，拖累大盤指數就有228點，也就是說扣掉台積電帶來的跌點，台股是呈現走高的。鴻海今日早盤呈現疲軟，不過午盤過後買單挹注下點火走高，終場上漲2.5元或1.06%，收在238.5元，貢獻大盤指數就有11點；而台達電則是開高後翻黑，終場下跌20元或1.9%，收在1030元。今日漲價題材股依然是盤面焦點，記憶體族群持續走高，旺宏攻上漲停價57.6元，南亞科上漲逾5%，力積電上漲逾3%，華邦電上漲逾2%，帶動模組廠一同走高，廣穎、創見攻上漲停板，至上上漲逾7%，凌航、宇瞻上漲逾6%，品安上漲逾5%，宜鼎上漲逾4%，群聯上漲逾3%。面板族群依舊是資金追捧焦點，友達、彩晶攻上漲停板，前幾日領頭的群創今日上漲逾1%。此外，華新集團股也持續走高，華新、精金、彩晶攻上漲停板，華邦電、華東、新唐上漲逾2%，華新科、精成科、精星、瀚宇博上漲逾1%。非電族群由塑化股領軍，類股指數上漲逾7%，南亞攻上漲停價64.7元，台塑、東聯、台聚上漲逾6%，亞聚、國喬、福懋上漲逾5%，華夏、聯成、台化上漲逾4%。鋼鐵股也有資金挹注，威致攻上漲停價18.85元，中鴻上漲逾8%，新光鋼、允強上漲逾7%，大成鋼上漲逾6%，中鋼上漲逾5%，美亞上漲逾4%，燁輝、盛餘上漲逾3%，春源、東和鋼鐵上漲逾2%。航運股也趁勝追擊，新興、中航上漲逾5%，慧洋-KY、裕民、台航、陽明、長榮上漲逾3%，萬海、台灣虎航上漲逾2%。