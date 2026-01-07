我是廣告 請繼續往下閱讀

▲人本教育基金會今與民進黨議員開記者會，指控國小導師長期對特定學生言語霸凌。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.06）

人本教育基金會今開記者會，指控台中市潭子區某明星國小的高年級導師，長期對特定學生言語霸凌，但出席的市議員都不是該選區，多位家長還跑到記者會挺老師。家長會副會長強調小六生正在衝刺私校招生、懲處教師時必須兼顧其他學生權益，眼尖人士發現，她竟是爭取民進黨提名市議員的新人林鈺梅，形成自家人踢館自家人、多數權益與少數正義拉鋸的尷尬場面。人本基金會中辦主任曾芳苑與個案家長今（7）日由台中市議會教育委員會副召集人張家銨、委員王立任陪同，在議會民進黨團舉行記者會，指控潭子區某公立小學6年級導師長期對特定學生霸凌。特別的是，該場記者會沒有任何潭子區市議員列席，還因力挺老師的多位家長到場表達不滿，延後10分鐘才進行。個案家長於記者會中指出，他知道小孩動作慢、有時作業沒交，被老師認為是班上問題來源，但他從不對學業有所要求，只盼孩子別長期處在校園霸凌、內心傷痕累累的學習環境。曾芳苑要求教育局及校方立即將郭姓導師停職，引起旁聽家長們不滿，會後推派林姓家長會副會長代表溝通。副會長表示，大部分家長不清楚郭老師和個案A生、A生家長發生衝突的過程，孩子帶回家的資訊，也與今天記者會公開指控的內容有落差。副會長說，台中的私中一向搶破頭，通常小五全年、小六上學期的成績單是入學基本依據，許多孩子為了準備即將到來的期末考，已連續好幾個假日不敢出去玩，校方卻在此時為了個案家長投訴，臨時將中年級與高年級導師對調，孩子回家反映課程內容出現嚴重落差，才是導致心急家長舉牌抗議的主因。此時有媒體問，難道要無視老師長期言語霸凌少數學生的事實嗎？副會長強調，多數家長肯定郭姓導師教學的專業度，校方在敏感時刻做出停職或調職處分，恐導致更多孩子過去的努力毀於一旦，雙方家長都想維護自家孩子權益的心情，都該獲得重視。她認為老師情緒不當若是事實，可透過他人監督進行控管，而不是在關鍵時刻把她從課堂講台拉下來。副會長一人對抗在場的學者、專家、民代，有人覺得她很面熟，一問才知是前民進黨前市議員許水彬的媳婦林鈺梅，正以新人身分爭取潭雅神區市議員黨內提名，得知自家人上門踢館，在場人士表情有點尷尬。林鈺梅表示，自己雖不是該班家長，但的確是家長會副會長，上星期一校門口發生舉牌抗議事件時，她正好在現場當導護媽媽，了解原委後同意陪家長們表達心聲，此行與選舉無關。