▲過去小鐘曾公開透露自己靠直播收入「買了5棟房子」。（圖／翻攝自小鐘臉書）

東區2房在手、身價已破上億 後事早已規畫

▲小鐘早已財富自由，外人眼中他身旁還少了另一半，他卻覺得一個人自在開心生活也不錯。（圖／翻攝自小鐘IG@dancinggood）

跨國戀也不排斥 告白前先算機率

▲小鐘近年積極健身，維持超好身材之餘同時也為身體健康著想。（圖／好看娛樂提供）

54歲藝人小鐘在綜藝圈打滾多年，在東區坐擁2套房之外更有上億身家，近年頻頻被貼上「萬年黃金單身漢」標籤，面對近半年演藝圈一波又一波的「結婚暴擊」，他近日受訪時坦言心境早已轉變，現在比起婚姻形式，更在意是否有人能陪伴生活，他直言人生走到這個階段，不再執著一定要結婚生子，只希望身邊能有個能共享日常的人。此外，小鐘也在受訪時坦言自己已經提早將後事安排好，並將所有保險受益人都寫上爸爸的名字。外界最關心的，莫過於小鐘的經濟狀況，根據《聯合新聞網》報導，他毫不避諱透露自己目前手上握有2間位於台北東區的房產，市值早已翻倍，現金部分則幾乎全數投入高息儲蓄險，打造穩定現金流，他甚至語出驚人表示，若有一天發生意外，親友們都能拿到一筆可觀的保險金，而所有受益人皆填寫父親，後事早已安排妥當。財務穩定、體格健壯，小鐘卻已空窗5年，他坦言自己並非沒有對象，而是過不了心理那一關，他透露自己只要在相處過程中發現一、兩個「無法接受的點」，內心就會立刻踩煞車，寧可退一步，也不願勉強將就，他自省這樣的性格讓感情始終卡關，成了單身至今的關鍵原因。近來小鐘與日籍藝人麻由因因跳舞結緣，已相約相處2個月，雖然年齡差距明顯，但他直言完全沒有代溝，也欣賞對方的個性，他透露自己這個年紀對感情相當謹慎，必須評估至少8成成功機率才會選擇告白，看著好友馬國賢娶了韓國老婆，小鐘也鬆口不排斥未來走向跨國婚姻。面對父親多年來不斷催婚，小鐘總是笑著在社群平台自嘲回應，但內心早已有答案，他認為人生本來就是一趟旅程，有時必須對自己誠實一點，相比養兒育女的責任與期待，他更渴望的是有人能分享快樂、承接脆弱，從年輕時被笑「摳門」，到如今聚餐搶著買單，他笑說當年是因為窮才省，現在則是有能力卻更懂得保護自己。