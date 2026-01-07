我是廣告 請繼續往下閱讀

桓鼎攜手旗下轉投資公司先進電池模組製造商佐茂，以及電動貨運自行車（E-Cargo Bike）電池應用開發的統量，以及全球次世代鋰陶瓷電池技術領導者輝能科技簽署戰略合作備忘錄。四方將共同研發、推動次世代固態電池，並在全球最大消費性電子展CES，展示搭載輝能次世代固態電芯的新型儲能牆系統。輝能科技提供具高度安全性與能量密度優勢的次世代固態鋰陶瓷電池技術，為應用奠定核心基礎；桓鼎則負責固態電池在儲能系統端的整合設計與應用開發；佐茂負責固態電芯模組化與製程管理，確保產品穩定性與一致性；而統量聚焦固態電池在移動應用端的系統開發與整合。四方將共同研發並推動次世代固態電池於高安全儲能系統及電動貨運自行車的實際應用，加速布局全球能源轉型與智慧移動市場。桓鼎指出，本次合作是集團切入次世代固態電池應用的重要里程碑，也象徵綠能生態系由單一產品供應，進一步邁向跨技術、跨場域的整合型解決方案。消費性電子展中展示搭載輝能次世代固態電芯的新型儲能牆系統，揭示固態電池在實際商用場景中的安全性與系統整合進展，並規劃在2028年前建立穩固的產業供應夥伴關係，逐步推動商業化落地。桓鼎表示，合作第一階段將先推動旗下分散式儲能牆系統B.E.S.T（Buima Energy Storage Tile） 的全面升級，除結合儲能牆既有超薄化、壁掛式與高度安全設計，新一代產品透過導入輝能「超流體化全無機固態鋰陶瓷電池」技術，從電芯結構層級即降低熱失控與燃燒風險，並結合佐茂在地模組製造與品質控管能力，以台灣為核心打造完整系統供應鏈。桓鼎董事長莊宏偉表示，本次攜手輝能、佐茂與統量，正式切入次世代固態電池應用生態系，有助提升儲能產品的安全規格與技術門檻。未來次世代固態電池分散式儲能牆系統產品，可望更有效回應醫院、學校、政府機關與關鍵基礎設施等高安全需求場域，同時加速拓展歐洲、日本等重視能源安全、電價結構與尖離峰價差明顯的市場。在智慧移動領域方面，統量電能亦同步規劃將新型固態電芯導入E-Cargo Bike與微型電動車產品線，朝向高速充放電、極高安全性與輕薄化設計升級。統量電能指出，電動貨運自行車與微型載具的核心價值在於「安全、效率與易用性」，固態電池技術的導入將有助於提升產品在多元使用情境下的可靠度，讓安全移動成為城市物流與日常通勤的標準配置。展望未來，隨著全球能源轉型、分散式電力架構與低碳移動需求持續升溫，安全性與系統整合能力將成為儲能與電動載具發展的關鍵。透過此次戰略合作，桓鼎集團將持續深化綠能生態圈布局，透過技術創新、專利防護、跨場域應用、推動新商模業務與全球化布局所形成的多重護城河，攜手產業夥伴推動高安全、高附加價值的次世代能源與移動解決方案，為中長期營運成長奠定更穩固的基礎。