我是廣告 請繼續往下閱讀

▲114年屏東縣衛生局輔導台電屏東區處職場健康體位推動計畫活動。（圖／台電屏東區處提供）

台電屏東區處參加衛生福利部國民健康署與勞動部職業安全衛生署共同辦理的「114年度全國績優健康職場與優良推動人員」評選，從全國311家職場中脫穎而出，榮獲「健康職場標竿獎」銀獎。屏東縣長周春米今（7）日上午於縣府表揚台電屏東團隊，肯定其打造安全、健康、友善職場的卓越成果。周春米表示，台電屏東區處長期落實職業安全衛生法規，並積極推動員工健康促進、工作生活平衡及多元包容的職場文化，展現幸福企業典範，也感謝該處配合縣府衛生局輔導推動各項職場健康措施，績效深獲中央肯定。台電屏東區處仇忠銘處長指出，114年健康職場計畫結合屏東縣衛生局推動「職場健康體位計畫」，提供營養諮詢、心理紓壓、運動安全、有氧與肌力訓練等共44小時課程，並由大仁科技大學、屏東科技大學及多位專業醫師、運動教練與營養師共同投入，對提升員工身心健康成效顯著。仇忠銘強調，電力供應屬高風險產業，安全為首要核心，未來將持續推動分齡健康促進、強化體適能及中高齡健康管理，建立「安全無虞、身心健康、幸福共好」的永續健康職場。