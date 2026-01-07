我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍一架F-16V戰機6日晚間在花蓮豐濱鄉東方海面失事，上尉飛官辛柏毅失聯，各單位搜救中。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（7）日表示，他已在第一時間指示國防部與相關單位，全力投入搜救行動，要請全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福，並全力支持國軍。民進黨下午舉行中執會，據轉述，賴清德在會中表示，針對昨晚空軍一架F-16V在執行夜航訓練時，於花蓮外海發生意外，他已在第一時間指示國防部與相關單位，全力投入搜救行動，希望平安歸來。賴清德呼籲，要再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福，並全力支持國軍。此外，賴清德也說，今天是2026年第一次召開中執會，要感謝全黨同志在過去一年多來，給予執政團隊許多的支持與協助，讓民進黨能在國內外挑戰中，不斷的持續前進，希望從政黨員，都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。