我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧穿著超薄上衣跳舞，黑色內衣若隱若現。（圖／李多慧IG@le_dahye）

▲李多慧即便在戶外也只穿一件小背心，跟後面路人的穿搭形成鮮明對比。（圖／李多慧IG@florescence._.2）

韓籍啦啦隊女神李多慧不僅舞技超群，身材更是火辣，昨（6）日李多慧就在IG上傳一段自己熱舞的影片，只見她不顧台北市最低不到10度的低溫，身穿超薄上衣在家中跳舞，黑色內在美若隱若現，相當性感，粉絲看了也忍不住直呼：「快噴鼻血了啦」。強烈大陸冷氣團昨日南下，台灣北部氣溫驟降，台北市入夜最低溫甚至不到10度，但李多慧完全不怕冷；昨晚她在IG上傳一段自己身穿超薄上衣熱舞的畫面，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。只見李多慧的粉色上衣透出黑色內在美，還小露蠻腰，身材看起來超級火辣，搭配她簡潔有力的舞蹈動作，讓人看了完全停不下來。影片不到24小時就累積11萬粉絲按讚，大家看了也紛紛留言稱讚李多慧，「不可以！我們多慧不可以穿這樣，太性感了」、「好美！好喜歡啊」、「多慧跳舞就是好看」、「好辣！快噴鼻血了啦」。除此這段熱舞影片外，李多慧的IG小帳昨晚也發文，貼出一張李多慧在戶外只穿一件黑色細肩帶背心的照片。畫面中雖然陽光普照，但後面的路人穿著羽絨外套，看得出來現場溫度其實頗低，但李多慧完全不怕冷，令人佩服。而該篇貼文也寫道，「난 너만 손뼉치면 돼（只要你為我鼓掌就好）」，疑似是在回應李多慧出現在台灣職棒紀錄片《冠軍之路》引發的爭議。有部分觀眾質疑李多慧是韓國人，不適合出現在台灣紀錄片當中，但多數粉絲都力挺李多慧，認為愛棒球的心應該是不分國籍的，「光是她用族語幫自家球員（味全龍）吉力吉撈·鞏冠加油，這一段就讓我感動到流淚！」