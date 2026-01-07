我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨近期積極備戰2026九合一大選，各縣市人選陸續拍板，派誰出戰台北市備受關注，目前除壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已向黨中央遞交意向書，人選尚未明；呼聲極高的綠委王世堅今（7）日受訪表示，行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄都是黨內很強的人選，「還輪不到我啦」。針對被點名出戰台北市長一事，王世堅今早在立院受訪表示，要參選首都台北市長，需要具備的條件非常多，必須學經歷都有歷練過才可以，黨內應該要讓最強的人選出來，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄，都是學養俱佳的人選，「我跟他們4位比，我比他們差很多，應該由那些比我強很多的人出來才對」。針對是否能吸引中間選民，王世堅指出，徐國勇只是後來接任行政院發言人及內政部長，才會有段時間沒有在基層服務，當然對於中間選民沒有接觸，但他有豐富的問政及服務經驗。王世堅表示，因為自己最近這幾年回到議會、立法院，都在選舉，導致有些人認為他比較適合，但台北市首都，不是一般縣市，一定要讓最強人選出來才能勝任，應該考慮上述幾位「最優秀的人」，他們比自己強，「還輪不到我啦」。