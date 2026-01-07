我是廣告 請繼續往下閱讀

中國國台辦今（7）日上午舉行例行記者會時，宣布將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨」頑固分子，依法懲戒。鄭英耀表態，強調「在教育現場與人才培育上，教育部會持續堅守《教育基本法》的精神，推動愛國教育，守護臺灣的民主自由。」國台辦發言人陳斌華指出，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲。劉世芳、鄭英耀倒行逆施，「台獨」惡行纍纍，引起兩岸同胞強烈憤慨。許多民眾向國務院台辦舉報，要求對劉、鄭二人進行懲處。鄭英耀下午回應，「《教育基本法》明定，人民是教育權的主體，教育的目的，是培養具備健全人格、民主素養、法治觀念、愛國教育、尊重人權，並同時具有國家意識與國際視野的現代公民。在教育現場與人才培育上，教育部會持續堅守《教育基本法》的精神，推動愛國教育，守護臺灣的民主自由。」