近日有網友在社群上PO出一篇文章，指稱宜蘭羅東分局某派出所2名員，警駕駛警車在校園外攔下一名無辜女子，隨後竟將其帶往廢棄房屋上銬拘禁，文中甚至具體描述不當的肢體接觸、涉及性騷的行為，並聲稱涉案人員已接受處分與移送法辦，不過這篇引發熱議的內容在發布約半小時後便隨即刪除。對此，羅東分局今天回應澄清，進行內部調查後確認並無此事，貼文內容與事實顯不相符，目前已掌握發文者身分，將通知到案說明。一名網友在Threads上發文稱「115年的新年希望要有一個案例」，他描述宜蘭縣羅東分局某派出所兩名警察，駕駛警車行經某國小校門口附近，利用妨害名譽罪嫌逮捕無辜美女，上銬帶往冬山的廢棄房屋，接著他文中甚提到「在Ｘ部上搔癢」、「調Ｘ」、「耳朵吹氣」、「摸Ｘ股、大腿」等字詞，隨後兩警遭檢舉懲處、移送地檢署，該荒謬貼文一出引發熱議，但短短30分鐘左右就被刪除。對此，羅東警分局嚴正澄清，經初步清查，分局及所屬單位並無任何相關案件或懲處紀錄，貼文內容與事實顯不相符，目前偵查隊已主動介入調查，掌握貼文者身分，後續將依程序通知到案說明，釐清是否涉及散布不實謠言或妨害名譽等罪責。