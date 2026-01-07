我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雞排妹鄭家純（右）和老公Akira（左）相處甜蜜。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

32歲女星鄭家純（雞排妹）今（7）日透過臉書宣布流產，她表示懷孕9週因胚胎停止發育被迫終止妊娠，目前正忍受出血與疼痛。自2022年嫁給日籍老公AKIRA，她為了生兒育女未雨綢繆，曾在2024年積極打排卵針進行凍卵手術，共挨8針取出13顆卵。不料她備孕求子之路艱辛，現在傳出流產憾事，讓她心碎寫下：「所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受。」引發粉絲不捨。鄭家純在社群平台上沉重表示，「今天是我懷孕的第九週，昨天確認胚胎停止發育得終止妊娠，目前持續出血伴隨疼痛的我，在床上也得把這一篇寫完。」她雖在婚後常回應網友催生，稱女生結婚後不代表變成生產容器，但私下為了能擁有自己的孩子，其實付出了極大努力。回顧鄭家純的備孕歷程，早在2024年9月，她就曾公開分享凍卵過程。當時她坦言拖了3年終於完成，主因是檢查發現身體數值拉警報，因為一年AMH值（卵巢庫存量指標）掉了1，來到安全值邊緣的1.98。為了能在最佳狀態留後，她當時忍痛打了8支排卵針，最終順利取出13顆卵子，經篩選後冷凍保存了10顆，剛好符合生下一胎的安全範圍。當時鄭家純也分享手術經驗，表示取卵過程僅約半小時，術後恢復狀況像月經第一天般微痠，隔天即可正常工作。她當時更以過來人身份呼籲女性，若未來有生育計畫，應儘早檢測AMH數值，因為數值一旦下滑速度極快。她也建議已婚女性優先選擇凍卵，因為法律規定若離婚，冷凍胚胎必須銷毀，凍卵則能保留更多自主權。對照當時為了求子所做的種種努力，如今面對流產打擊，令外界倍感心酸。