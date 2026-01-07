我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣手搖飲品牌「老賴茶棧（LIKE TEA）」啟動全球海外擴張計畫，首站強勢進駐日本九州熊本。看準台積電熊本廠帶動的半導體產業聚落與消費紅利，老賴茶棧選定於合志市幾久富開設首間海外門市。並於2026年1月1日試營運，9日正式開幕，成為九州首家導入「智能製茶」技術的台灣茶飲品牌，以科技輔助確保每一杯飲品都能呈現最穩定的極致風味。老賴茶棧海外首站精準鎖定九州熊本，展現深厚的市場策略眼光。隨著台積電進駐，熊本已成為日本半導體產業的核心引擎，帶動大量國際科技人才移入。老賴茶棧幾久富店緊鄰廠區周邊，除了滿足當地新興消費族群對多元茶飲的好奇，更希望能將道地的「台灣味日常」帶進熊本。品牌表示：「我們希望這不只是一間手搖飲店，而是一個讓在日本工作的台灣人能緩解思鄉情懷、讓日本居民能透過一杯茶，體驗到最親切溫緩的台式手搖文化。」為追求極致口感，老賴茶棧將台灣經典豆漿系列進行「在地升級」。店內特別選用來自日本北海道及長野縣的嚴選黃豆，由米其林三星餐廳指定廠商每日新鮮製造，全程冷藏配送。新鮮豆漿的醇厚與精選紅茶交織，呈現出絲滑且飽滿的台式職人風味，讓日本消費者品嚐到最純粹的豆奶香氣。品牌秉持著「翻轉傳統」的概念，針對海外市場重新調配茶葉比例，特別推出帶有輕盈水蜜桃果香的「熟韻紅茶」。除了滿足純飲愛好者對木質香氣的追求，更延伸出「草莓紅茶」、「蘋果紅茶」與「葡萄柚紅茶」等調飲。加入新鮮果粒後，將手搖飲昇華至 Mocktail 的視覺與味覺層次，正對日本新中生代對生活質感的追求。此外，門市更推出九州限定甜品「豆花」，以及採用梔子花薰香的「清梔綠茶」系列（草莓醇奶茶、豆漿綠茶、葡萄柚多多綠），以清新花香翻轉大眾對傳統茶飲的印象。面對全球化展店的品質控管挑戰，老賴茶棧透過數位化流程與智能製茶技術輔助，確保在大量人流需求下，每一杯飲品都能精準傳遞出品牌最引以為傲的職人風味。熊本幾久富店作為老賴茶棧首家「海外概念店」，不僅在食材與技術上全面升級，更象徵著品牌全球化的新標準。未來，老賴茶棧也將以此新概念店型為核心藍圖，不僅推向全球更多國際城市，後續也計畫將此升級模式帶回台灣開設全新店型，讓海內外消費者都能體驗到老賴茶棧對茶飲的堅持與熱情，從台灣出發走向世界。