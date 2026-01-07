32歲藝人鄭家純2022年與日籍男友Akira結婚，今（7）日證實懷孕9週流產，肚中寶寶沒了心跳，胚胎停止發育得終止妊娠，引發各界心疼，《NOWNEWS今日新聞》第一時間關心對方，直至截稿前尚未收到回覆。事實上，過往流產女星不在少數，像是李宇柔、林舒語及夏如芝，血與淚的辛酸讓人心碎。傍晚4時許，鄭家純經紀人回應：「近期先生會陪她回台調養，謝謝大家的關心。」
55歲女星李宇柔過去曾在節目透露，自己求子過程十分艱辛，體質本身容易懷孕，卻也容易流產，加上多次子宮外孕，導致她前後流產次數高達10次，2015年好不容易順利生下兒子「牛牛」，怎料被醫師診斷患有AADC（胺基酸類脫羧基酵素缺乏症）罕見疾病，於去年7月28日過世。
李宇柔一直很喜愛孩子，悉心照顧「牛牛」不遺餘力，她邊流淚邊回憶道，明明前一晚狀況都很正常，沒什麼異狀，怎料今早就發現「牛牛」沒起床了，一家人雖然悲痛，但也決定不再急救，讓牛牛無病痛地離開，而李宇柔除了兒子外，還和老公育有1名女兒，只能為母則強振作下去。
另外，林舒語2020年底發現懷上第3胎，卻因為子宮外孕造成大出血，手術後沒能保住寶寶，豈料2023年1月，他又再度痛失愛寶，「我送走了第二個忘記帶東西的小天使。」透露愛的結晶在產檢時心臟停止跳動，崩潰直呼：「為什麼是我，為什麼又離開了？」
林舒語回憶起流產期間，彷彿失了魂地正常生活，情緒忽高忽低，直到真正送走了孩子，自己才緩緩走出傷痛，「今早正式送走祂了，心情反而平靜了一些，如果祂真的選定我了。祂就會再回來的，讓提前知道的朋友們擔心了，還有現在才知道的你們別擔心。」
夏如芝2020年生完女兒「芝麻」後，子宮肌瘤產生問題，一度得知懷孕訊息，「都看得到受精卵了，但最後寶寶沒心跳」，悲痛使用人工流產，時隔半年，夏如芝再度懷上孕，但也沒能留住寶寶，悲痛心情可想而知。
夏如芝透露，經醫生檢查過後，才發現子宮肌瘤長在子宮頸出入口，才影響肚中生長環境，「老公看了很心疼，覺得生小孩順其自然，因為他知道有多痛苦，醫生有檢查狀況，血液報告自體血液系統太強，會攻擊精子。」
鄭家純宣布流產！懷孕9週寶寶沒心跳
回顧稍早鄭家純宣布流產噩耗，她於臉書透露，半個月前產檢發現胚囊發育晚了一週，「醫生說有兩個可能，一個是排卵期晚一週，另一個可能就是胚胎有狀況，下次產檢若沒有照到心跳就是確定停止發育，需安排終止妊娠。」證實懷胎9週的小寶寶於肚中沒有了心跳。
鄭家純昨日確認胚胎停止發育得終止妊娠，經歷一整晚出血、爆痛，至今身體狀況低下，「在醫院時陸續有排出血塊，照了陰道超音波確認胎囊大小與半個月前產檢時一樣，目前回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續，過了幾小時後，到廁所換衛生棉看血塊們。」
🔺資料來源－
鄭家純臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
李宇柔一直很喜愛孩子，悉心照顧「牛牛」不遺餘力，她邊流淚邊回憶道，明明前一晚狀況都很正常，沒什麼異狀，怎料今早就發現「牛牛」沒起床了，一家人雖然悲痛，但也決定不再急救，讓牛牛無病痛地離開，而李宇柔除了兒子外，還和老公育有1名女兒，只能為母則強振作下去。
林舒語回憶起流產期間，彷彿失了魂地正常生活，情緒忽高忽低，直到真正送走了孩子，自己才緩緩走出傷痛，「今早正式送走祂了，心情反而平靜了一些，如果祂真的選定我了。祂就會再回來的，讓提前知道的朋友們擔心了，還有現在才知道的你們別擔心。」
夏如芝透露，經醫生檢查過後，才發現子宮肌瘤長在子宮頸出入口，才影響肚中生長環境，「老公看了很心疼，覺得生小孩順其自然，因為他知道有多痛苦，醫生有檢查狀況，血液報告自體血液系統太強，會攻擊精子。」
鄭家純宣布流產！懷孕9週寶寶沒心跳
回顧稍早鄭家純宣布流產噩耗，她於臉書透露，半個月前產檢發現胚囊發育晚了一週，「醫生說有兩個可能，一個是排卵期晚一週，另一個可能就是胚胎有狀況，下次產檢若沒有照到心跳就是確定停止發育，需安排終止妊娠。」證實懷胎9週的小寶寶於肚中沒有了心跳。
鄭家純昨日確認胚胎停止發育得終止妊娠，經歷一整晚出血、爆痛，至今身體狀況低下，「在醫院時陸續有排出血塊，照了陰道超音波確認胎囊大小與半個月前產檢時一樣，目前回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續，過了幾小時後，到廁所換衛生棉看血塊們。」
🔺資料來源－
鄭家純臉書