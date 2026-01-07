中國國台辦今日公布「台獨打手幫凶
」名單，起訴「綠營共諜案
」的台灣高檢署檢察官陳舒怡
赫然在列，法務部下午對此回應，嚴正譴責恫嚇台灣司法官的行徑，檢察官依法追訴犯罪，法務部絕對支持
。
陳舒怡是司法官訓練所（現已改制司法官學院）第40期結業，任職台北地檢署期間，偵辦過東森集團總裁王令麟行賄台北監獄典獄長案、前陸委會副主委張顯耀共諜案
（未起訴），升上高檢署之後，曾辦共諜案層級最高的退役將領高安國、民進黨前黨工黃取榮共諜案
。陳舒怡目前擔任高檢署「重大國家安全及社會秩序案件督導小組」執行秘書，扛起檢警調海巡軍方等國安團隊的聯繫窗口。
對於陳舒怡遭國台辦點名為「台獨打手幫凶」，法務部長鄭銘謙表示，法務部堅定捍衛司法主權，嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑
，全力支持台灣司法官的公正執法，守護台灣的司法主權。法務部次長黃謀信說，台灣的司法主權絕不容侵犯，檢察官依法追訴犯罪，執行法律，法務部絕對予以支持
，法務部也要求所屬各檢察署，確保檢察官的人身安全，對於如果有在地協力者涉及犯罪，也要予以嚴懲。
法務部隨後正式聲明，境外勢力企圖以政治術語、不實指控，甚至設立「檢舉郵箱」等惡質手段，干預台灣司法主權，此等片面宣稱對台灣之法律定位，對台灣不生任何效力。有關「綠色司法打手」、「羅織罪名」等指控，純屬無端抹黑與政治干擾，此等政治化言論意在製造對立、恐嚇執法人員，絕不為台灣民主社會所接受
。
法務部強調，檢察官依法執行職務受法律保障，絕不容許任何勢力以「徵集證據」或「終身追責」之名，行騷擾與恐嚇之實。就在國台辦今天上午公布「台獨打手幫凶」時，恰好法務部公布20人檢察長遴選名單，陳舒怡也在其中。