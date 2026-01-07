我是廣告 請繼續往下閱讀

▲檢察官陳舒怡（左二）遭國台辦列為「台獨打手幫凶」。（圖／翻攝司法官學院官網）

▲法務部次長黃謀信說，會要求各檢察署確保檢察官人身安全，如果有在地協力者涉及犯罪，也要予以嚴懲。（圖／記者劉松霖攝）

中國國台辦今日公布「」名單，起訴「」的台灣赫然在列，法務部下午對此回應，陳舒怡是司法官訓練所（現已改制司法官學院）第40期結業，（未起訴），。陳舒怡目前擔任高檢署「重大國家安全及社會秩序案件督導小組」執行秘書，扛起檢警調海巡軍方等國安團隊的聯繫窗口。對於陳舒怡遭國台辦點名為「台獨打手幫凶」，，全力支持台灣司法官的公正執法，守護台灣的司法主權。，法務部也要求所屬各檢察署，確保檢察官的人身安全，對於如果有在地協力者涉及犯罪，也要予以嚴懲。法務部隨後正式聲明，境外勢力企圖以政治術語、不實指控，甚至設立「檢舉郵箱」等惡質手段，干預台灣司法主權，此等片面宣稱對台灣之法律定位，對台灣不生任何效力。法務部強調，檢察官依法執行職務受法律保障，絕不容許任何勢力以「徵集證據」或「終身追責」之名，行騷擾與恐嚇之實。