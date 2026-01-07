我是廣告 請繼續往下閱讀

新婚轉變曾陷憂鬱低谷 日本友鄰成最強「娘家」

▲鄭家純嫁到日本，在輕井澤舉辦婚禮。（圖／千巡影世康姐提供）

為愛母愛展韌性 目標 2026 備孕「硬核斷藥」

身心靈迎向豐盛 跨年許願祝福粉絲

32歲「雞排妹」鄭家純2022年和日籍老公Akira登記結婚，今（7）日無預警宣布懷孕9週流產，立刻湧入許多粉絲安慰，鄭家純在去年12月31日寫下一整年的心情，當時就提到3年前新婚時，曾因不適應異國生活導致憂鬱症發作，原本一定要吃助眠藥物才能睡著，為了生小孩成功戒掉，可見對生子的渴望。鄭家純在發文中回首抗鬱與失眠的歷程。她透露，失眠問題其實紮根於童年對家庭的不安全感。雖一度在經紀人陪伴下好轉，但3年前婚後定居東京，面臨身分轉換與生活環境適應不良，導致憂鬱症再次復發。「當時那段黑暗期，是先生與友人們無條件的包容與陪伴。」鄭家純感性地提到，在異鄉生活的挫折，全靠住在日本的台灣摯友們成為她強大的心理支柱，讓17歲即喪母的她，在日本也能感受到如同娘家般的安定感。隨著心靈韌性轉強，鄭家純開始萌生身為人母的期待。為了能以最健康的身體狀態備孕，她將2025年設定為「斷藥年」，決定挑戰停掉原本每日服用兩種、各兩顆的助眠藥物。減藥過程充滿挑戰，尤其在面對最後 1/4 顆藥物的心理依賴時最為辛苦。然而，轉機發生在去年八月前往不丹出差期間，在幸福國度的氛圍下，她意外發現自己能不靠藥物一覺到天亮，思緒從此不再於睡前雜亂紛飛。她自豪表示：「回台灣後為了 2026 年的備孕規劃，我好好的忍耐了不適應期，至今已成功斷藥近五個月。」「今年對我來說，是各方面都無比豐盛的一年。」鄭家純表示，現在的她身心靈都已準備妥當，能從容想像自己當媽媽的模樣。她選擇在跨年之際公開這段心路歷程，除了感謝一路支持她的溫暖粉絲，也祝福所有人許下的願望都能在 2026 年如願實現。雖然今她宣布流產噩耗，但粉絲依然鼓勵她不要放棄。