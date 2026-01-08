萬眾矚目的7-11春節福袋7日正式全台開賣！7-11表示，今年福袋規模再創新高，不僅聯手10大熱門IP，更推出高達130款選擇，價格區間從499元到1999元不等，滿足各類粉絲與消費者的需求。最吸睛的莫過於價值千萬的獎項，包含3台Tesla Model Y以及精品名牌包，讓不少民眾一早就趕往門市卡位。
🟡7-11福袋價格與IP款式一覽
今年7-11聯名陣容極其豪華，包含DINOTAENG、貓貓蟲咖波、HelloKitty、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊等8大肖像。福袋與驚喜包共有7種價格帶：
📍隱藏版省錢買法：結帳現折125元
聰明的消費者千萬別直接買原價！從1月7日至1月12日，只要持國泰世華、中信、玉山、富邦、台新、聯邦等指定銀行信用卡，或使用icash Pay、悠遊付、街口支付等指定支付工具，單筆滿1111元即可立折125元。此外，滿1111元還可享有好禮3選1（如衛生紙、洗衣精、提袋），滿1711元再加贈泰山玄米油，折扣疊加非常划算。
📍夢幻大獎與抽獎時程
今年的獎項堪稱史上最強，只要購買福袋並登錄序號即可參與抽獎：
- 499元系列：共有21款選擇，內容包含燈芯絨托特包、不鏽鋼泡麵碗或不沾單柄鍋等組合。
- 799元至999元系列：包含冰霸杯、石墨烯被、摺疊收納櫃或滑輪拖車購物袋等實用好物。
- 1499元至1999元高價位款：主打高價值家電與生活用品，如立體公仔存錢筒、20L微波爐、6L氣炸鍋，以及28吋上掀式行李箱。
📍夢幻大獎與抽獎時程
今年的獎項堪稱史上最強，只要購買福袋並登錄序號即可參與抽獎：
- 頭獎：Tesla MODEL Y（3名）。
- 貳獎、參獎、特別獎：包含精品KELLY包（價值99萬）、5兩黃金金條（價值84萬），以及2026世界棒球賽東京賽事門票住房組。
- 抽獎進度：登錄序號截止日為3月19日，大獎將於4月15日在官網公告。