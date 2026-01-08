7-11春節福袋開賣即引發瘋搶，不少熱門款式在實體門市早被掃購一空，甚至有人連跑11間店都買不到心儀的款式。對此，內行人紛紛在社群平台Threads分享「超神買法」，指出利用統一集團的外送平台foodomo不僅能查詢各店剩餘庫存，還能直接外送到府，甚至有專屬新會員的折扣，讓許多人實測後大讚：「太方便！」。
foodomo訂購密技：新客現折100元
不想在寒流中奔波的民眾，可以下載foodomo APP。該平台整合了7-11的福袋資源，從499元到1999元的款式皆可選購。
1、專屬優惠碼：2026年新註冊會員，輸入優惠碼「有點好上手」，單筆滿200元即可現折100元。
2、加碼折扣：購買任一福袋，foodomo會再送9折優惠券（滿299元可用，最高折50元）。
3、靈活取貨：可選擇「外送到府」或「門市自取」，免去一家家詢問的辛苦。
寒流剋星！1999元「冷暖霧化扇」買到就回本
在眾多福袋中，今年被網友公認CP值最高的「神物」是售價1999元的「日本Bmxmao冷暖四用霧化扇」。由於近日強烈冷氣團來襲，這款具備暖氣功能的霧化扇成為民眾瘋搶的目標。
Bmxmao同品牌的高檔無葉風扇在官網要價8880元，即便是一般循環扇也要2880元起。現在透過7-11福袋僅需1999元就能入手，內含家電本身、紅包袋、優惠券及6組抽獎序號，被網友封為「買到即回本」的寒流剋星。
雖然部分熱門IP如「55L滑輪拖車購物袋」在實體店面難求，但透過foodomo線上查詢，仍有機會找到存貨。內行提醒，若下單後被取消，可能是APP更新延遲，建議下單後可致電門市確認，以確保能順利搶到福袋。
資料來源：7-11
