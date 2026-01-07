近十年來無論衣服和褲子的版型都越來越寬，許多民眾更是早已將緊身褲打入冷宮，緊身牛仔褲在台灣更被調侃為「8+9」的穿搭標配。事實上，在日本的Uniqlo中，緊身褲悄悄從常態商品名單中消失的討論也開始出現，日媒觀察到，Uniqlo線上商店已找不到男款緊身褲，這一狀況卻讓40歲左右的中年男子意外陷入選擇障礙。
根據日本媒體東洋經濟，服裝造型師森井良行撰文提到，Uniqlo的緊身褲似乎從常態商品名單中消失了這一話題，近期在社群上有著相關的討論，雖然官方並未證實是否真的完全下架，但Uniqlo日本的線上商店確實已找不到男款緊身褲。事實上，觀察街頭也能發現，穿著緊身褲的人明顯比以前少了很多。
他提到，2015 年左右，隨著「極簡主義」一詞出現，簡單基本的穿搭成為主流，寬鬆的上衣也開始普及。雖然當時還流行過一陣子寬鬆上衣配緊身褲的穿法，但隨著「平成復古風」掀起的寬褲熱潮，再加上疫情後生活型態的改變，寬鬆剪裁不只在年輕人間流行，更成為了基本配備。
森井良行坦言，最近幾年經常收到客戶諮詢該如何「告別緊身褲」，許多人的苦惱的關鍵點在於，已經習慣穿合身剪裁的褲子，但一時間也無法適應寬褲，導致遲遲決定不了該換成什麼版型的褲子。
他提到，這幾年40歲的男性在選購褲子時容易猶豫不決的背景因素，因與十幾年前相比，這群人在職場與家庭的地位已改變，既不想被認為是在「裝年輕」，卻也不想顯老。在這種進退維谷的狀態下，往往缺乏勇氣嘗試新選擇，進而死守著過去成功經驗中的「緊身褲感」。
森井良行點出，很多人之所以難以挑選緊身褲以外的選擇，是因為他們試圖用舊有的眼光去挑選。這正是無法擺脫緊身褲的盲點。並非緊身褲本身不行，而是時代已從「展露曲線」轉向了「隱藏曲線」。
他建議這些有選擇障礙的中年男子，若不想直接從緊身牛仔褲跳到極寬褲，可先由「休閒褲（Easy Slacks）」取代緊身牛仔褲，這類版型在選擇合身尺寸時，線條會順著腿部垂直落下，且不會有緊貼肉的感覺，看不出膝蓋或小腿的起伏，其中部分設計在褲管處有縮口，對於習慣緊身褲的人來說，違和感較小。
森井良行也提醒日本40歲左右的男子，需要做的是將當年的感到不錯的穿搭感，轉換成現在的標準。不再是用緊繃感顯瘦，而是追求線條。 只要切換這個視角，選褲子就能變得簡單。
我是廣告 請繼續往下閱讀
他提到，2015 年左右，隨著「極簡主義」一詞出現，簡單基本的穿搭成為主流，寬鬆的上衣也開始普及。雖然當時還流行過一陣子寬鬆上衣配緊身褲的穿法，但隨著「平成復古風」掀起的寬褲熱潮，再加上疫情後生活型態的改變，寬鬆剪裁不只在年輕人間流行，更成為了基本配備。
森井良行坦言，最近幾年經常收到客戶諮詢該如何「告別緊身褲」，許多人的苦惱的關鍵點在於，已經習慣穿合身剪裁的褲子，但一時間也無法適應寬褲，導致遲遲決定不了該換成什麼版型的褲子。
他提到，這幾年40歲的男性在選購褲子時容易猶豫不決的背景因素，因與十幾年前相比，這群人在職場與家庭的地位已改變，既不想被認為是在「裝年輕」，卻也不想顯老。在這種進退維谷的狀態下，往往缺乏勇氣嘗試新選擇，進而死守著過去成功經驗中的「緊身褲感」。
森井良行點出，很多人之所以難以挑選緊身褲以外的選擇，是因為他們試圖用舊有的眼光去挑選。這正是無法擺脫緊身褲的盲點。並非緊身褲本身不行，而是時代已從「展露曲線」轉向了「隱藏曲線」。
他建議這些有選擇障礙的中年男子，若不想直接從緊身牛仔褲跳到極寬褲，可先由「休閒褲（Easy Slacks）」取代緊身牛仔褲，這類版型在選擇合身尺寸時，線條會順著腿部垂直落下，且不會有緊貼肉的感覺，看不出膝蓋或小腿的起伏，其中部分設計在褲管處有縮口，對於習慣緊身褲的人來說，違和感較小。
森井良行也提醒日本40歲左右的男子，需要做的是將當年的感到不錯的穿搭感，轉換成現在的標準。不再是用緊繃感顯瘦，而是追求線條。 只要切換這個視角，選褲子就能變得簡單。