我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委黃國昌今（7）日在立法院質詢時，質問衛福部長石崇良是否成立少子化辦公室，而石崇良回應「衛福部並未成立。」但相關言論引發質疑，石崇良下午再度發影片及聲明說明沿革。黃國昌今日上午於立法院司法及法制、衛環聯席會議質詢石崇良時，提到自己之前說「少子女化辦公室是騙局一場」，後續民眾黨團發函衛福部要取得資料，要求把成立半年的資料都交出，「衛福部都不交，官威很大嗎？要你們交資料不交。」石崇良表示，「衛福部確實沒有成立少子女化辦公室，院的層級有少子女化對策辦公室。」黃國昌卻怒吼，行政院發言人說有、衛福部說沒有，政策單位說詞上下不同。他更說，衛福部今天公開打臉行政院，也同時要求衛福部下班前回函。會後石崇良再度發聲明，為了因應我國少子女化的趨勢，衛福部於2017年起以任務編組方式，採任務導向政策協調平台，召集相關司署研擬因應對策，並非實體辦公室。當時基於政策推動及對外溝通協調之需要，以「少子女化對策辦公室」作為任務編組名稱。他說，前述機制係屬跨司署協作政策運作模式，並未設有正式辦公地點或員額編制，各項工作仍由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合方式運作。石崇良提到，政策層級及整體策略已納入中央規劃，衛福部將持續配合行政院政策方向，與相關部會密切合作，整合資源與施策方向，推動托育支持、補助措施及友善職場等政策落實，確保各項措施能對家庭產生實質助益。此外，石崇良也呼籲應該要投入更多資源，希望改變低生育率問題，期待立法院能夠盡快通過關於少子女化對策行動計畫相關預算，以利推動。