▲鄭家純無預警宣布流產。（圖／翻攝自YouTube）

18歲出道的話題女王 一支現象級影片爆紅

▲鄭家純當年憑藉一支火爆全網的炸雞排影片爆紅。（圖／翻攝自YouTube）

失言對嗆週刊記者 遭電視台封殺娛樂圈邊緣化

▲鄭家純曾傳出被民進黨招攬參選立委。（圖 / 翻攝自臉書@鄭家純）

性騷擾指控引爆 台灣MeToo事件始祖

▲鄭家純（左）曾公開指責翁立友（右）在尾牙性騷擾她。（圖／翻攝鄭家純、翁立友臉書）

網路開撕陳沂 遭判有期徒刑4個月

▲陳沂多年來與鄭家純網路互撕，是不少網友、粉絲熱議的對象。（圖／翻攝自陳沂臉書）

多年來嗆辣強硬 首度以弱勢形象示眾

32歲藝人鄭家純今（7）日驚傳流產，讓不少粉絲、網友都十分震驚，過去她以藝名「雞排妹」走紅，是台灣娛樂圈極具話題性的存在，當年她以一支炸雞排宣傳影片爆紅出道，橫跨通告、模特、直播與社群意見領袖身分，長年站在輿論最前線，近年來她的人生與公共形象多次交錯，從性騷擾指控、司法判決，到近期親曝流產經歷，再度引發外界關注。《NOWNEWS今日新聞》依時間線整理她的背景、成名歷程、重大爭議與最新動態，完整回顧這位「高聲量藝人」的轉折軌跡。鄭家純1993年出生於新北市板橋，18歲後便開始獨立生活並接觸外拍與通告工作。她的個人特色鮮明，直率、敢言、不避諱衝突，也讓她在演藝圈始終處於「愛恨分明」的評價光譜。私人生活方面，她於2022年11月宣布與日本籍小兒科醫師Akira結婚，婚後多次在社群分享跨國婚姻日常，也成為她近年少數相對平穩的生活段落。2012年鄭家純因代言雞排店宣傳影片、示範如何炸雞排而迅速爆紅，「雞排妹」稱號由此誕生。她隨即成為各大節目爭相邀請的通告新星，也被貼上「宅男女神」標籤。然而，與傳統藝人不同的是，她並未深耕戲劇或音樂路線，而是將「話題製造力」與「被討論性」轉化為核心資本，當電視通告減少後，她轉向直播與社群經營，仍能維持穩定曝光與收入，成功將個人爭議與公共討論納入品牌的一部分。隨著知名度攀升，鄭家純也頻繁捲入口舌風波。早年她在節目與臉書上的嗆辣發言，曾多次引發輿論反彈，與其他藝人隔空交火更成常態，2015年她因不滿遭媒體跟拍，與週刊記者爆發肢體衝突並互告。隨後也傳出鄭家純被部分電視台列為拒絕往來戶，讓她逐步淡出主流通告圈，這段期間她轉而強化「不受體制約束」的個人形象，卻也讓爭議逐漸累積。2021年初，鄭家純公開指控在尾牙主持活動中遭廠商與同場男歌手性騷擾，並進一步點名台語歌手翁立友，事件迅速成為娛樂圈與社會高度關注的話題，也被視為台灣演藝圈MeToo討論的早期案例之一。隨後鄭家純多次出面受訪、召開記者會說明，強調自身立場與感受；然而，事件後續發展也因雙方說法、場合衝突與輿論操作，讓支持與質疑聲浪長期並存，成為她形象的重要分水嶺。在性騷擾風波後，鄭家純與網紅陳沂的長期對槓，再度將她推向法律戰場，雙方衝突延伸至互相公開電話、IG直播互槓，最終演變成司法案件，法院認定她涉及以特定方式揭露他人手機號碼，違反《個人資料保護法》，判處有期徒刑4月、得易科罰金12萬元，全案仍可上訴，該判決被視為她多年社群交火中，首次由司法明確劃下紅線，也讓「網路反擊是否構成個資侵害」成為社會討論焦點。今日，鄭家純透過臉書發出長文，坦言自己懷孕第9週時確認胚胎停止發育，需終止妊娠，她透露自己當下仍在持續出血、伴隨疼痛，卻仍躺在床上完成貼文，字句相當沉重，她提到自己半個月前產檢時即被告知胚囊發育較慢，醫師提醒若後續未照到心跳，便須面對最壞結果。事發當晚，鄭家純因出血與腹痛緊急前往急診，經陰道超音波確認胎囊狀況後返家休養，凌晨數度被疼痛痛醒，貼文曝光後，大批粉絲湧入留言關心，這次她罕見以弱勢的一面出現，而是將最私密的身體與情緒狀態攤在公眾視野。