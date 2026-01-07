我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲日前拜會立院民進黨團，引發外界對綠白合的想像；對此，資深媒體人陳東豪今（7）日在網路節目《新聞！給問嗎？》表示，這題在於柯文哲的內心條件，難點是執政黨不能碰觸司法，如果柯文哲仍用黃國昌當理由，就沒有什麼好談的。主持人陳東豪指出，柯文哲最近頻頻向總統賴清德喊話，但民進黨內部其實不是很想與他接觸，因為麻煩在於，他看似要談司法的樣子。陳東豪提到，民進黨與柯文哲間有無交集，這一點還要再觀察，而目前除了立法院民進黨團總召柯建銘，其他沒什麼人想要接觸，難點在於司法是執政黨不能碰的東西，如果柯文哲不談自己的案件，卻談黃國昌的，其偵查權屬於司法行政範疇，「一個可以干預司法的政黨，一定死！」陳東豪強調，這一題在於柯文哲的內心條件是什麼，而民進黨、賴清德要突破眼前的困境，勢必要去說服更多的民眾，「柯文哲這一段，我是感覺打死結！」陳東豪也說，如果柯文哲還是想要用黃國昌當理由，那就很好判斷，不會有什麼好談的。