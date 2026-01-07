我是廣告 請繼續往下閱讀

日本栃木縣一所高中發生校園霸凌事件，一段9秒鐘的影片4日在社群平台X上被瘋狂轉傳，只見一名男學生在廁所不斷揮拳打向另一名男同學的太陽穴和臉，周遭同學一片歡呼。這段畫面讓震驚日本民眾，在社群成為炎上事件，不僅栃木縣知事說出重話，也讓警方不得不公布最新調查結果。根據每日新聞與產經新聞報導，這一段影片長度為 9 秒畫面，拍攝地點在校內廁所中，一名男學生對著毫無抵抗能力的另一男學生揮拳重擊臉部兩次，並用腳踢他的後腦杓；現場還有多名學生在旁起鬨歡呼。這段畫面在X平台上短短三日就已突破1.1億次觀看，引發大量日本民眾議論，對於這種校園霸凌事件，許多日本民眾大為光火，痛批學生施暴太過惡劣，後查出影片學校為栃木縣的真岡北陵高校，許多民眾紛紛要校方出來解釋，但學校遲遲神隱。在學校廁所霸凌事件在社群平台大炎上，隨著影片的擴散，栃木縣教育委員會、涉事的高中以及該校所在的地方政府，皆收到來自縣內和縣外大量的詢問、通報與抗議電話。該縣的縣議會議員也紛紛被訊息轟炸。栃木縣知事福田富一於 6 日的記者會上，被問及觀看影片後的想法時，憤怒譴責施暴學生，「我感到啞口無言。第一時間的想法是『卑鄙小人，別再欺負弱小』。」栃木縣縣警署接獲報案後，已將此案列為暴力傷害事件展開偵辦，目前正在對涉嫌施暴的學生等多名相關人士進行調查談話。警方稱，影片拍攝於去年12月，犯罪學生表示對自己的所作所為深感抱歉。校方於 7 日才承認影片中出現的確實為該校學生，並表示這可能符合《霸凌防止對策推進法》中對霸凌的定義。校方表示，後續將針對學生進行關於霸凌與人際關係的問卷調查，並計畫召開家長說明會。