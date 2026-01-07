近期天氣超級寒冷，許多民眾都從櫃子中拿出羽絨衣禦寒。不過，有民眾將羽絨外套放進洗衣機清洗，結果拿出來後發現衣服內的絨毛通通縮成塊狀，不知道該如何處理。對此，萬秀洗衣店第三代負責人張瑞夫也現身解答：「洗完羽絨衣記得要把成塊的絨毛撥開，不然會在裡面發臭爛掉！」
羽絨外套用洗衣機清洗絨毛全結塊！解決辦法曝光
近期有民眾在社群Threads上分享，自己使用洗衣機清洗一件白色羽絨外套，結果洗好後拿出來一曬，卻發現「衣服夾層的絨毛通通都結成塊狀」，在光照下更加明顯，讓他不知該如何是好，也好奇這樣羽絨外套是否還有足夠的保暖效果。
貼文曝光後，立刻吸引超過4.7萬名網友關注，並紛紛提供解決辦法：「我用除濕機去烘，乾了就恢復了」、「乾了後用衣架狂拍就可以！拍鬆就開了」、「我在洗衣工廠工作，羽絨外套水洗完之後要先晾乾，之後再收下來用低溫烘20-30分鐘，羽絨就會開了」。
洗衣店親教學羽絨衣清洗方法！低溫烘乾加網球更蓬鬆
洗衣專家「萬秀洗衣店」第三代負責人張瑞夫也在留言區現身教學「羽絨衣物水洗完整步驟」。他表示：「羽絨衣服可以用輕柔手洗，或是用洗衣機的『柔洗』或『慢速模式』。」
而經過洗衣機清洗的羽絨衣，張瑞夫建議「先用手稍微撥開結塊的絨毛，否則很容易發臭爛掉」，隨後放在室內通風處晾乾，或是用烘乾機設定約50度低溫烘乾，還可以加入「網球」撞擊，讓絨毛更加蓬鬆。
